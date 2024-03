Deus Ex Machina e Catawiki, il 22 marzo asta esclusiva di moto vintage e customizzate

l'evento

L'asta comprende 18 moto, alcune delle quali senza prezzo di riserva, come una Fantic Caballero 500 customizzata, una "Deus Fuoristrada" e una Yamaha SR "Milano Street Tracker" del 1983

© Ufficio Stampa Arriva la primavera ed è tempo di aprire e pulire i garage: Catawiki e Deus Ex Machina hanno annunciato la loro seconda collaborazione in un'esclusiva asta online. Le moto customizzate dell'imminente asta, ognuna completamente unica e realizzata nell'officina di Milano, solitamente possono essere ordinate solo privatamente e dunque questa asta online, su Catawiki, è un momento eccezionale e raro. Per la prima volta, inoltre, alle moto customizzate si aggiungono quelle vintage del garage Deus. L'asta, che avrà inizio venerdì 22 marzo, comprende 18 moto, otto delle quali Deus Customs e quattro di queste sono disponibili senza prezzo di riserva. Tra le moto customizzate, all'asta sono presenti una Fantic Caballero 500, "Deus Fuoristrada", stimata tra 10.000 e 12.000 euro senza prezzo di riserva. I lavori eseguiti nell'officina Deus di Milano comprendono la modifica del forcellone e le nuove sospensioni FTX, la personalizzazione della sella in stile vintage in ecopelle fatta a mano e il portatarga in gomma degli anni Settanta. Un'altra moto senza prezzo di riserva è "The Deus Milano Street Tracker", una Yamaha SR500 del 1983 stimata 8.000-10.000 euro. L'aggiunta di un ammortizzatore posteriore Ohlins, di cerchi Excel da 19′ e di una mascherina per il faro UFO sono tra i recenti adattamenti di Deus.

Alessandro Rossi, Direttore di Deus Ex Machina, ha dichiarato: "Stiamo cominciando la primavera con entusiasmo. Tutte le moto di quest'asta sono incredibilmente speciali e uniche e dietro ognuna di esse c'è una storia. Mi preme sottolineare il fatto che queste moto non sono solo da collezione, ma sono pronte per essere utilizzate e siamo entusiasti di includerle in quest'asta".

Davide Marelli, Esperto Senior di Moto di Catawiki, ha affermato: "Questa non è solo un'asta, ma la celebrazione di uno stile di vita. Con Deus Ex Machina, stiamo portando il loro design all'avanguardia e l'arte industriale della strada all'appassionata comunità globale di motociclisti di Catawiki, giusto in tempo perché queste moto arrivino sulle strade nei mesi estivi".

La volontà di unire le forze e organizzare una seconda asta si basa sul successo della collaborazione inaugurale del 2022, che ha visto la vendita di una Swank Rally XSR, una Yamaha XSR700 per 24.000 euro, e di una Yamaha Teneré, aggiudicata per 22.000 euro.

L’asta è live dal 22 marzo alle 20:00 fino al 2 aprile alle 20:00 esclusivamente su Catawiki.

Moto customizzate

Deus Fuoristrada (Fantic Motor - Caballero 500), 2000Stima

degli esperti di Catawiki: €10.000 - €12.000 (SENZA PREZZO DI RISERVA)

Deus Checkmate (BMW NineT 1200), 2022

Stima degli esperti di Catawiki: €20.000 - €23.000

Deus Double Mate (Husqvarna 701), 2023

Stima degli esperti di Catawiki: €10.000 - €11.000

Deus Milano Street Tracker (Yamaha SR500), 1983

Stima degli esperti di Catawiki: €8.000 - €10.000 (SENZA PREZZO DI RISERVA)

Deus x Cake (Electric Cake, Kalk In), 2023

Stima degli esperti di Catawiki: €9.000 - €11.000

Deus 600 (Yamaha XT600), 1986

Stima degli esperti di Catawiki: €8.000 - €9.000 (SENZA PREZZO DI RISERVA)

Deus Vivaldi Tracker (KTM EXC 525), 2003

Stima degli esperti di Catawiki: €10.000 - €12.000 (SENZA PREZZO DI RISERVA)

Deus Amsterdam MK II (Kawasaki W650), 2006

Stima degli esperti di Catawiki: €10.000 - €12.000

Moto Vintage

SWM 125, 1978

Stima degli esperti di Catawiki: €6.000 - €7.000

Yamaha 465, 1981

Stima degli esperti di Catawiki: €8.000 - €10.000

Hercules 125, 1971

Stima degli esperti di Catawiki: €4.500 - €6.000

Kawasaki Mach III 500, 1973

Stima degli esperti di Catawiki: €9.000 - €10.000

KTM GS 350, 1987

Stima degli esperti di Catawiki: €3.500 - €4.000

Bultaco Astro 360, 1976

Stima degli esperti di Catawiki: €9.000 - €11.000

Greeves 175, 1972

Stima degli esperti di Catawiki: €6.000 - €7.000

Ducati 851 Monoposto I serie, 1989

Stima degli esperti di Catawiki: €12.000 - €14.000

KTM 450 EXC, 2003

Stima degli esperti di Catawiki: €6.000 - €7.000

Kawasaki KLR 600, 1986

Stima degli esperti di Catawiki: €5.000 - €6.000