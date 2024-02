Tillotson, il kart per tutti: correre e divertirsi a costi contenuti

VERSO LA PRIMA GARA

La serie sbarca in Italia: primo appuntamento a Lonato il 9-10 marzo

© ufficio-stampa Tillotson è sbarcata in Italia. La T4 Series, organizzata da MP Kart Shop del South Garda Karting, è pronta a prendere il via. Il primo appuntamento è previsto per il 9-10 marzo sul circuito di Lonato. Campionato monomarca che ha tutte le premesse per ricevere un buon numero di consensi tra i piloti di tutte le età. Il mezzo è un kart che fa da punto di incontro tra i rental e quelli veri da gara. Il motore TPP-225RS, in grado di sviluppare circa 15 CV, è montato su un telaio specifico dalle caratteristiche racing. La casa, che fa base in Irlanda, ha puntato tutto sulla riduzione dei costi: con un Tillotson, infatti, si può correre a prezzi ragionevoli senza sacrificare il divertimento. Poca manutenzione, ma buone prestazioni.

Noi l'abbiamo provato a Lonato in occasione del media day e le sensazioni sono state ottime. Il motore aggiornato riesce a garantire un buona spinta, in ingresso curva il kart è preciso e le gomme Maxxxis a mescola dura, una volta ben scaldate, garantiscono un buon grip. Un kart a 4 tempi perfetto anche per un pilota alle prime armi che vuole fare esperienza. L'impostazione è da professionisti in tutto e per tutto: questa la filosofia di Andrew Fallon a capo della divisione racing. La missione è quella di trovare nuovi piloti, senza limiti d'età, che vogliono provare l'emozione di correre.

© ufficio-stampa

Si parte dall'Italia per poi arrivare alla T4 Nations Cup che si tiene al fine di ogni stagione a Valencia per sfidare i migliori piloti di tutta Europa. La sfida è appena cominciata.