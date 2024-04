6 Ore di Imola, Fuoco: "Sarà difficile sorpassare, il calore dei tifosi ci darà una spinta in più"

© Ufficio Stampa

Tutto pronto a Imola per la 6 Ore, secondo appuntamento del Wec. Ferrari è in cerca di riscatto dopo le difficoltà avute in Qatar dovute anche a un Bop decisamente sfavorevole. Ore le carte in tavola sono cambiate e le due 499P hanno tutti i requisiti per tornare davanti, anche se non sarà facile: "Imola è la pista più bella per guidare, forse la più difficile per correre. Non si adatta molto alle nostre caratteristiche, ma siamo qui per giocarcela", le parole di Alessandro Pier Guidi alla vigilia della prime libere sul circuito del Santerno. Pista stretta e gara corta, sorpassare sarà difficile: "Due macchine in curva non ci passano. Bisognerà tenere sempre alta la concentrazione, i doppiaggi delle GT3 non saranno facili perché ora con l'Abs loro possono frenare molto più vicino alla curva. Partire davanti sarà fondamentale, speriamo in una qualifica asciutta", il commento di Antonio Fuoco. Le previsioni meteo infatti parlano di uno scroscio di pioggia proprio nel momento decisivo per la pole.