Superbike: Alex Lowes vince gara-2 a Phillip Island

SUPERBIKE

Il pilota della Kawasaki fa doppietta insieme alla Superpole Race e anticipa Bautista, terzo Petrucci

Il protagonista della domenica di Superbike è Alex Lowes: il britannico della Kawasaki si prende Superpole Race e gara-2 del primo round della nuova stagione a Phillip Island, balzando in vetta alla classifica. Battuto, all'ultimo giro e dopo un entusiasmante testa a testa, il campione del Mondo in carica Alvaro Bautista, terzo Danilo Petrucci che chiude davanti ad Andrea Iannone. Brutta caduta per Rea, fuori anche Razgatlioglu.

Se queste sono le premesse, nella nuova stagione di Superbike ci sarà da divertirsi. Le ultime due annate erano state dominate da Alvaro Bautista, mentre al termine del weekend di Phillip Island c'è equilibrio totale. Dopo il podio tutto italiano di gara-1, la domenica ha un solo protagonista: Alex Lowes. Il britannico della Kawasaki fa doppietta e si prende prima la Superpole Race, poi un'entusiasmante gara-2 vinta all'ultimo giro davanti al campione del Mondo in carica. I due arrivano quasi alla pari: il distacco è di appena 48 centesimi. Sul podio sale invece Danilo Petrucci, che si impone nel testa a testa con Andrea Iannone. Sfortunatissimo Locatelli: il pilota della Yamaha, secondo in gara-1, cade proprio all'ultimo giro mentre è terzo. E non è l'unica brutta caduta di giornata: l'altro sfortunato protagonista è Jonathan Rea, che esce in barella ma cosciente. Uno dei principali rivali nel 2022 e nel 2023 di Bautista, Toprak Razgatlioglu, rompe invece il motore dopo due giri ed è costretto al ritiro. Dopo il primo round, la classifica vede in testa Alex Lowes con 50 punti davanti a Bulega: il vincitore di gara-1 rimonta e arriva quinto, salendo a quota 42. Locatelli e Iannone appaiati a 29 al terzo posto della generale, con il campione in carica a 27.