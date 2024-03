Scatta a Pasqua da Maggiora il Campionato Italiano Rallycross: tutti i protagonisti al via  

Centocinquanta piloti al via della serie tricolore nel weekend delle festività pasquali

Sarà ancora una volta la Maggiora Offroad Arena a battezzare le prime sfide 2024 del Campionato Italiano Rallycross. Tanti come sempre i motivi di interesse della serie tricolore che a livello formale si presenta con una nuova denominazione per quasi tutte le categorie e a livello sostanziale con un parco partenti che - in occasione della prova di apertura nel weekend pasquale - è già forte di una quarantina di piloti, ai quali se ne aggiungono un centinaio dalla vicina Svizzera per il loro campionato nazionale.

A partire da quest’anno, entra in vigore nel Campionato Italiano Rallycross una nuova denominazione per quasi tutte le categorie, che ora sono così suddivise:

RX1 (ex Supercar), RX5, RX3 – Rallycross Junior (ex Super 1600/STC min 1600), RX4 (ex STCmin 2000/STC plus 2000), Kart Cross, Sport RX.

RX1

I principali protagonisti saranno l’austriaco Marc Schneider al volante di una Lancia Delta, Massimiliano Gilardetti con una Peugeot 206, Rosario Corallo, che cercherà di riprendersi con la sua amata Subaru Impreza il titolo che gli è sfuggito l'anno scorso, e l’altoatesino Werner Gurschler che tenterà la scalata al tricolore al volante di una Ford Fiesta.

RX5

Fabio Mezzatesta (Skoda Fabia R5) si presenta al via con un solo obiettivo: vincere. A contrastarlo ci saranno altri due piloti al volante di un Skoda Fabia R5, Lucamaria Rizzello e Rosario Montalbano, che si sono ben comportati lo scorso anno nelle gare cui hanno partecipato.

Molta curiosità per l’esordio di due giovanissimi piloti, gli U18 Valentino Ledda (detentore del titolo 2023 nella STC -1600) e Matteo Bernini, che si presenteranno al via della categoria regina rispettivamente con una Skoda Fabia R5 e una Hyundai i20.

RX3

Potrebbe esserci una lotta in famiglia tra Marco Valazza (Citroen Saxo) e il nipote MatteoValazza (Peugeot 206), ma attenzione anche a Marco Valsesia e Daniele Delfino, entrambi al volante di una Citroen Saxo, e ad Armando Tocchio con la sua Peugeot 106.

RX4

Ritorna dopo un anno sabbatico Arianna Corallo con la sua Opel Astra e se la dovrà vedere con Simone Mora (Renault Clio), il sempre positivo Marco Nicolini con la sua Peugeot 205,Gianni Saddi con la sua Citroen DS3 e Franco Fusi che ha sostituito la sua mitica Clio per una Kia Rio TD.

Sport RX

Il Round 1 di questa categoria, al suo secondo anno di vita, verterà sul duello tra il CampioneItaliano in carica Daniele Catena (Fiat 500 Proto) e Marco Loffredo (Proto Mini).

Kart Cross

Un grande ritorno, quello di Simone Firenze che sarà al via con un Kart LR Motors XC Will’Oz e tante conferme, da Maicol Giacomotti (KC) a Gabriele Zoppetti (F&S XC), da Mauro Vicario(Speedcar Xtreme) a Nicola Morlacchi (Planet Kart Cross).

Tra gli Under18 spiccano i nomi di Marcus Martinelli (GMN Kart Cross), che in realtà ormai è un veterano della categoria, e Alexander Karim Mancusi (G Speed), al suo esordio.Tra i piloti d’oltralpe il francese Valentin Comte (LR Motors XC Will’Oz), ben conosciuto dai frequentatori di Maggiora, e il belga Lucas Cartelle (LR Motors XC Will’Oz).

IL PROGRAMMA DI MAGGIORA

Sabato 30 marzo

13.30 – 16:30 PROVE CRONOMETRATE SAV (2 sessioni)

Domenica 31 marzo

09.00 – 11:00 VERIFICHE TECNICHE RX

10.00 HEAT 1 SAV (5 laps)

13:30 – 15:30 PROVE LIBERE RX

15:45 Q1 RX (4 laps)

17.15 HEAT 2 SAV (5 laps)

Lunedì 01 aprile

08.30 HEAT 3 SAV (5 laps)

10:15 Q2 RX (4 laps)

11:45 Q3 RX (4 laps)

13:15 Q4 RX (4 laps)

14:45 SEMI-FINALI RX (6 laps)

FINALI SAV (7 laps)

FINALI RX (6 laps)



L’ingresso per l’intero weekend ha un costo di € 20,00, per il solo Lunedì dell’Angelo (Pasquetta) è di € 15,00. Ingresso gratuito per i bambini da 0 a 13 anni. I biglietti possono esser acquistati direttamente sul sito www.rxitalia.com