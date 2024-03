Rally Safari, Rovanpera e la Toyota dominano in Kenya

Rally Safari, le foto più spettacolari dal Kenya

















































1 di 26 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 26 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM

Doppietta Toyota nel Rally Safari, terza prova stagionale del Mondiale Wrc. Il finlandese due volte campione del mondo ha dominato sugli sterrati del Kenya, precedendo il compagno di marca Takamoto Katsuta, secondo a 1'37"8, e il sorprendente francese Adrien Fourmaux, terzo con la Ford a 2'25"2. "E' sempre molto speciale vincere questa prova - il commento di Rovanpera - e poi qui ormai la Toyota è leggenda ed è bene che questa tradizione continui. Come dicono in Africa: se davanti c'è una vettura, non può essere che una Toyota".