Rally, Ogier vince in Croazia beffando Evans e Neuville

MONDIALE WRC

Il francese regala il successo alla Toyota grazie agli errori degli avversari, con il belga che comunque resta sempre leader della classifica

© Getty Images Al termine di un Rally di Croazia ricco di colpi di scena ed emozioni, Sebastien Ogier ha festeggiato la vittoria beffando nella giornata conclusiva Elfyn Evans e Thierry Neuville, protagonisti di una domenica da dimenticare, che è costata loro primo e secondo posto a causa di clamorosi errori di guida. Il francese della Toyota si è imposto con 9"7 di vantaggio sul compagno di squadra, mentre il belga della Hyundai, in testa fino a pochi chilometri dal traguardo, ha chiuso a 45"8 dopo una drammatica uscita di strada. Appena giù dal podio Ott Tanak e Takamoto Katsuta.

"E' stato un fine settimana duro. Venendo qui sapevamo che la nostra posizione di partenza sarebbe stata un problema, ma non abbiamo mai mollato e tenuto la pressione alta per l'intero weekend. Non penso che abbiamo mai avuto così tanti colpi di scena in un rally, ma è bello ottenere la vittoria per il team", ha commentato Ogier.

Nonostante il passo indietro, Neuville mantiene la testa della classifica generale precedendo di sei punti Evans dopo quattro dei tredici round previsti.

