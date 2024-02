Mick Schumacher: "WEC, che differenza con i GP. Imparerò dai compagni di squadra

WEC

Il pilota tedesco punta a vincere nelle gare di durata per guadagnarsi una seconda chance nella massima formula

Parallelamente a quello della A524 per il Mondiale di Formula Uno, Alpine ha lanciato dalla sua base inglese di Enstone la A424 Hypercar destinata al Mondiale Endurance. L'impegno ufficiale del brand transalpino nel WEC (World Endurance Championship) era stato presentato alla fine della scorsa primavera in occasione della 24 ore di Le Mans vinta dalla Ferrari, l'unico altro marchio al mondo - come sottolineato al lancio Alpine - impegnato ufficialmente sia in Formula Uno che appunto nel Mondiale Endurance. Alpine schiererà ad ogni tappa della stagione due esemplari della A424, affidati a specialisti delle gare di durata. Stella del team sarà però senza ombra di dubbio Mick Schumacher. Al lancio di Enstone, il ventiquattrenne secondogenito di Michael si è mostrato discretamente "preoccupato" dalle differenze con la Formula Uno ma altrettanto certo di adattarsi presto, con l'aiuto dei suoi compagni di squadra sulla A424 numero 36 Nicolas Lapierre e Matthieu Vaxiviere. A guidare la numero 35 insieme al confermato Charles Milesi saranno i nuovi arrivati Ferdinand Habsburg e Paul-Loup Chatin. Pilota di riserva sarà Jules Gounon.

© Alpine Endurance Team Press Office

PHILIPPE SINAULT (Team Principal Alpine Endurance Team)

"Stiamo scrivendo le prossime righe della storia dell'Alpine nell'Endurance. Dobbiamo essere umili, ma ambiziosi per il nostro progetto. Abbiamo vissuto grandi cambiamenti e un enorme passo avanti come squadra. Svelare la nostra Hypercar per la stagione 2024 insieme ai nostri piloti è davvero un momento speciale. Impareremo a utilizzare il pacchetto tecnico, a fare affidamento sull'esperienza dei nostri piloti, ad essere affidabili e, naturalmente, a finire le gare. Penso che sia difficile dire se quest'anno cercheremo di vincere, ma siamo affamati di buoni risultati e ci aspettiamo di brillare rapidamente con tutto ciò che abbiamo messo in atto".