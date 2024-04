Da Imola a Imola, Valentino Rossi: "Migliorato tanto alla guida"

6 ORE WEC

Il numero 46: "Puntiamo al podio e non vedo l'ora di correre la 24 Ore di Le Mans"

© italyphotopress Da Imola a Imola. Due anni dopo è un Valentino Rossi più "maturo": "Sono volati... Questa è la pista in cui ho esordito in macchina, era tutto nuovo. Ci ho messo un po' ad ambientarmi in un paddock totalmente diverso rispetto a quello della MotoGP". Il numero 46 è cresciuto molto alla guida: "Sono migliorato tanto, giorno dopo giorno ho imparato traiettorie diverse rispetto a quando correvo in moto. Qui in GT si salta letteralmente sui cordoli. Sono macchine diverse che vanno capite e si migliora con l'esperienza". Sul circuito del Santerno va in scena la 6 Ore del Wec: "Ci sarà tanto traffico, è difficilissimo gestire i doppiaggi delle Hypercar. Nel GT World Challenge è tutto più selvaggio, qui invece c'è più rispetto tra i piloti. In Qatar è filato tutto liscio, ma qui sarà diverso".

Bmw M4 GT3 che dà garanzie al Dottore: "E' una macchina molto bella da guidare, è sincera ed è stabile sosprattutto nel veloce. Soffriamo un po' di sottosterzo, soprattutto in accelerazione. Per la gara è veramente difficile capire i valori in pista, speriamo di lottare per il podio". Incognita meteo: "Speriamo sia asciutto perché sul bagnato non siamo ancora a posto, abbiamo poco grip".

La 24 Ore di Le Mans si avvicina sempre di più: "Non vedo l'ora, sarà la gara più importante dell'anno. L'anno scorso nella gara di contorno mi sono trovato molto bene con il circuito. Giugno sarà un mese molto intenso perché in due settimane correrà sia la 24 Ore di Spa che quella di Le Mans".