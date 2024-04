Off-road e avventura firmate Yamaha: Ténéré Challenge e Ténéré Experience

altri motori

Yamaha conferma il proprio impegno verso l'avventura off-road anche per il 2024 con un calendario di appuntamenti

© Ufficio Stampa La passione di Yamaha per l’avventura off-road e lo sportivissimo Spirito Ténéré trovano nuova linfa grazie alla conferma, anche per il 2024, dei due grandi eventi organizzati dalla Casa di Iwata: la Ténéré Challenge, giunta alla quarta edizione, e la Ténéré Experience Discovery, che ritorna per la sua terza edizione. Questi due appuntamenti adrenalinici rappresentano un'opportunità unica per tutti gli appassionati di motociclismo fuoristrada che vogliono mettere alla prova le proprie abilità a bordo della bicilindrica dei tre diapason, affrontando tracciati vari e stimolanti che riflettono la diversità e l'entusiasmo della comunità off-road.

Ténéré Challenge

La Ténéré Challenge è un trofeo riservato a chi partecipa con una Ténéré 700 al Campionato Italiano Motorally, patrocinato dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI). Il calendario della manifestazione si sviluppa su quattro tappe, da marzo a ottobre, e raggiunge varie località d'Italia. La Challenge si aprirà il 19 aprile a Riotorto (LI); il 29 e il 30 giugno sarà il turno di Foligno (PG) a cui seguirà, il 21 e 22 settembre, la tappa di Rapino (CH). Infine, tra il 18 e il 20 ottobre, si trasferirà a Olbia (SS) per chiudere la stagione.

Alla competizione, per la classe G1000, parteciperanno il Team Ufficiale Yamaha CF Racing, che schiera due piloti del calibro di Alessandro Botturi e Matteo Drusiani. Il Team VMOTO schiererà i talentuosi Angelo Tazzari e Iarno D’Orsogna. Il Team VMOTO supporterà inoltre il progetto Girl Full Power con Janina Souza per la classe GPX con Ténéré 700, mentre Alessia Pozzo, affiancata da un’ospite diversa per ogni tappa, gareggerà con WR250F. Per la categoria GPX, ci sarà infine il Team TwinsBike con il pilota Niccolò Pietribiasi.

La Ténéré Challenge offrirà un mix equilibrato di divertimento e competizione attraverso due categorie di gara: la TC-GPX, con l'utilizzo di navigatorie la TC-PRO, con il più tradizionale e impegnativo road book cartaceo.

Ténéré Experience Discovery

Con il ritorno della Ténéré Experience Discovery, l’opportunità di cimentarsi off-road con la Ténéré 700 è a portata di mano anche per i piloti meno esperti che desiderano avvicinarsi a questo avventuroso mondo in modo sicuro e divertente. Ciò è possibile grazie a un itinerario appositamente studiato, che include strade sterrate e tratti accessibili anche a chi non ha una forte esperienza di guida fuoristrada, e all'assistenza di istruttori esperti che forniranno consigli pratici lungo il percorso.

Grande novità di quest’anno è la modalità di iscrizione, che consente la partecipazione sia con la propria Ténéré 700, sia con una Ténéré 700 fornita direttamente dagli organizzatori, in base alla disponibilità dei mezzi al momento della registrazione. Per prendere parte all’experience, tutti i partecipanti sono invitati a dotarsi dell'abbigliamento tecnico necessario e a godersi l'avventura off-road in tutta sicurezza, senza necessità di alcuna licenza.

Le iscrizioni sono aperte a tutti, direttamente sul sito Yamaha.