Superbike, Elodie festeggia Iannone: "Orgogliosa di te, ca..o se ti amo!"

Il ritorno ufficiale alle corse è stato dolce per Andrea Iannone, che ha chiuso terzo a Phillips Island il GP di Australia di Superbike. Un podio festeggiato anche dalla fidanzata Elodie, che su Instagram ha scritto: "Orgogliosa di questo meraviglioso rientro. Hai saputo attendere con pazienza amore e dignità. Grazie dell’esempio che sei, grazie per la dolcezza, la forza e la bellezza dei tuoi occhi mai stanchi di vita! Sei il mio uomo buono, bello e matto come un cavallo. Ca..o se ti amo!". Iannone ha risposto al post scrivendo: "Together (insieme, ndr")" aggiungendo poi l'emoticon di un cuore.