Petrucci dopo la grande paura: "Una delle cadute più spaventose della mia vita"

Se l'è vista davvero brutta Danilo Petrucci. A poco più di una settimana dal round di Assen del Mondiale Superbike, il pilota ternano è stato vittima di una paurosa caduta durante un allenamento in motocross. Lui stesso ha raccontato cosa è accaduto dal letto di ospedale in cui si trova. "Ieri durante un allenamento di motocross sulla pista di Cingoli ho perso il controllo della moto prima di un salto e quindi invece di frenare la moto ha accelerato… ho saltato moltissimo e mi sono schiantato a terra. È stata una delle cadute più spaventose della mia vita. Ho rotto alcuni denti, la mandibola in due parti, la clavicola e la scapola oltre varie lacerazioni cutanee. Vi ringrazio per tutti i messaggi, spero di tornare presto a sorridere", le parole del pilota del team Barni Ducati.