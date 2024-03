Torna il World Ducati Week: appuntamento a Misano dal 26 al 28 luglio

LA GRANDE FESTA ROSSA

La Race of Champions con i piloti della MotoGP e della Superbike sarà il momento clou della tre giorni dedicata agli appassionati di Borgo Panigale

© Ufficio Stampa Iniziate a scaldare i motori, il conto alla rovescia è ufficialmente partito! Sul sito Ducati.com sono disponibili i biglietti per partecipare al World Ducati Week, l’evento simbolo della passione per Ducati nel mondo. Dal 26 al 28 luglio 2024 il Misano World Circuit “Marco Simoncelli” e l’intera Riviera Adriatica torneranno ad accendersi grazie all’entusiasmo di migliaia di appassionati che senza dubbio renderanno indimenticabile anche questa dodicesima edizione del WDW. Il World Ducati Week è una grande festa capace di richiamare persone da ogni angolo del pianeta, che arrivano in Italia guidati dall’euforia di celebrare la propria passione per il mondo delle due ruote e per le Rosse di Borgo Panigale . Si tratta di un evento imperdibile per chiunque abbia la moto nel cuore, in grado di combinare esperienze di guida, storie di vita, première di nuovi prodotti, momenti di divertimento, parate di moto, sessioni di incontro con i piloti e tante altre iniziative create su misura per assecondare la passione di Ducatisti e fan di ogni età.

Il grande raduno organizzato da Ducati cresce e si migliora edizione dopo edizione e a Borgo Panigale i lavori sono già partiti con l’obiettivo di rendere il World Ducati Week 2024 il miglior WDW di sempre. Sicuramente gli ingredienti per realizzare un evento spettacolare sono tanti: una gamma prodotto sempre più ampia, una serie di esperienze memorabili per i partecipanti, diverse proposte di intrattenimento sia nei programmi diurni che in quelli serali e un grande spazio riservato all’universo Ducati Corse, che può contare su un gruppo di piloti di livello assoluto in MotoGP e WorldSBK. In un programma che è in via di definizione, c’è infatti un punto fermo: la “Race of Champions” è confermata come momento clou anche del World Ducati Week 2024. Nelle giornate di venerdì 26 e sabato 27 luglio i piloti Ducati scenderanno in pista a Misano e si sfideranno, dando vita a una gara indimenticabile. Per gli appassionati di motorsport si tratta di un’occasione unica per vedere in azione i propri idoli da vicino e lasciarsi trasportare dall’adrenalina in una competizione di livello Mondiale. I biglietti per partecipare al WDW 2024 sono acquistabili sul sito Ducati e sono disponibili nella formula Pass Biker (partecipante con moto) e Pass Visitor (passeggero o partecipante a piedi) con validità per una o per tutte e tre le giornate dell’evento. Entrambi i Pass danno accesso a tutte le aree pubbliche del raduno, con la possibilità di prendere parte gratuitamente a tante attività: dai contest, ai momenti di approfondimento con gli ingegneri, i designer e gli esperti Ducati, alle sessioni di autografi con i piloti. Il Pass 3 Days offre in aggiunta alcune occasioni imperdibili, tra cui l’opportunità di girare in pista con la propria moto, i test ride dei modelli Ducati e le pillole di Riding Experience (prenotabili in un secondo momento tramite una piattaforma apposita utilizzando il codice del proprio biglietto). Inoltre, per tutti i possessori del biglietto WDW sarà possibile visitare la fabbrica e il Museo Ducati di Borgo Panigale a una tariffa ridotta. L’ingresso all’evento è gratuito per i minori accompagnati fino ai 18 anni, per tutti i partecipanti provenienti da Asia, Africa, America e Oceania, e per le persone diversamente abili e i loro accompagnatori.

Una tariffa agevolata è riservata ai soci D.O.C., disponibile solo per i membri attivi per l’anno 2024 dei Ducati Official Club. Per informazioni è sufficiente rivolgersi al D.O.C. ufficiale della propria zona. I biglietti possono essere acquistati da chiunque a un prezzo speciale anche presso le concessionarie della rete Ducati.

Per ulteriori informazioni riguardo alle tariffe e alle modalità d’acquisto dei biglietti è possibile visitare la sezione dedicata del sito ufficiale Ducati. I biglietti sono disponibili esclusivamente in formato digitale e sono nominali. Man mano che il programma si completa tutte le news e gli aggiornamenti saranno disponibili sul sito dedicato, sui canali social del brand e sulla pagina Facebook ufficiale del World Ducati Week.

Inoltre, una grande novità dell’edizione 2024 è la creazione della WDW App, ovvero un’applicazione aperta a tutti, che fungerà da contenitore di tutte le informazioni utili sul World Ducati Week. La WDW App è scaricabile direttamente a questi link (App Store e Play Store). Sul canale YouTube di Ducati è possibile rivedere gli highlights dell’edizione 2022 del World Ducati Week . Il modo migliore per prepararsi al WDW 2024.