Sebastian Vettel si testa in vista di Le Mans: percorsi quasi 600 chilometri con la Porsche ad Aragon

IL TEST PER LA 24 ORE

Il pilota tedesco ha completato una giornata di test sulla pista spagnola ricevendo ottime sensazioni dall'auto

"Sono sempre attento a tutte le discipline del motorsport. Conosco molti piloti che partecipano al WEC e alla Le Mans. A un certo punto, la mia curiosità è cresciuta così tanto che ho avuto voglia di provare anche io - ha commentato Vettel al termine del test -.Porsche mi ha dato l'opportunità di testare una hypercar. Dopo la prova al simulatore, ho avuto buone sensazioni in pista. Guidare su questo circuito è stato divertente. Ho dovuto abituarmi alla macchina e trovare il mio ritmo. Questa esperienza è stata diversa dal solito, anche per il semplice fatto di avere un tetto sopra la testa e di dover gestire una vettura più pesante e con pneumatici cui non sono abituato".

Per Vettel sembrerebbe soltanto un'esperienza estemporanea visto che ha annunciato di non aver intenzione di dar vita ad alcun progetto riguardante il mondo dell'hypercar, tuttavia andrà valutato con il tempo se ci sarà la possibilità di vederlo in una storica competizione come Le Mans.