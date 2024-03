Wyatt, debutto da sogno in F1H2O: in Indonesia vittoria con finale thrilling

F1H20

Il canadese ha beffato Andersson e Stark con un super ultimo giro

© ufficio-stampa Il debuttante Rusty Wyatt, di Sharjah Team ha offerto una sensazionale prestazione d'esordio strappando una vittoria in extremis al Pertamina Grand Prix of Indonesia sul Lago Toba domenica mattina. Il canadese è arrivato all'ultimo giro al terzo posto dietro al campione del mondo in carica Jonas Andersson e al suo rivale svedese Erik Stark.

Andersson e Stark hanno fatto partenze sensazionali e sono stati testa a testa nei primi giri finché Stark non è riuscito a superare il campione del mondo in carica. Ma la gara è stata interrotta da una bandiera gialla al primo giro quando Ferdinand Zandbergen ha avuto un incidente con la sua barca del Red Devil-SMC F1 Team. Poiché il giro di apertura non era stato completato, i piloti sono tornati al loro ordine di partenza originale e Andersson ha riguadagnato la sua prima posizione da Stark prima che la corsa riprendesse dopo quattro giri.

I primi tre hanno continuato a essere in testa al gruppo mentre la gara continuava senza cambi di posizione in classifica. Ma il dramma stava per svolgersi proprio all’ultimo giro di una gara avvincente.

Mentre Andersson e Stark si ritrovavano coinvolti in una lotta per la vittoria sulle boe di virata finali Andersson, del Team Vietnam, ha iniziato a rallentare con un incendio sulla sua barca. Lungo il rettilineo finale, anche Stark ha avuto problemi tecnici e Wyatt prendendo una linea esterna ha strappato la vittoria per soli 0,973 secondi vincendo così al suo debutto il gran premio!

© ufficio-stampa

È stata una conclusione sensazionale per un altro spettacolare fine settimana sul Lago Toba. Il pilota dell’Ontario ha ora un vantaggio di quattro punti su Stark nel Campionato Piloti con Andersson sette punti dietro al terzo posto. Lo straordinario successo di Wyatt ha privato Andersson della 15esima vittoria in carriera e della quinta consecutiva nel 300esimo Gran Premio nei 43 anni di storia del Campionato del mondo UIM F1H2O.

Un euforico Wyatt, che è diventato il primo canadese a vincere una gara di F1H2O ha dichiarato: “Sono estasiato, sono stato in terza posizione per quasi tutta la gara. Avevamo un po’ di distacco tra di noi ed ero contento del terzo posto, ma ho visto Jonas iniziare a cedere e Stark aveva un problema e io mi sono buttato tutto all’esterno ed eccoci lì. Essere l'unico canadese ad aver mai vinto una gara UIM F1H2O è pazzesco ! Tornerò a casa super felice. Non potrei chiedere niente di più.”

Il secondo classificato Stark ha detto: “È stato incredibile... C'è stato un malinteso alla partenza e, fortunatamente, abbiamo fatto una ripartenza e ho fatto una partenza fantastica e ho raggiunto Jonas. Abbiamo lottato davvero bene per mezzo giro e l'ho raggiunto. Ma è stata una vera sfortuna che qualcuno abbia avuto un incidente con conseguente bandiera gialla. Dopodiché praticamente ho seguito Jonas per tutta la gara. Ho visto che alla fine ha avuto dei problemi. Lo stavo raggiungendo e poi l'ho superato ma ho avuto qualche problema tecnico sull'ultimo rettilineo".

© ufficio-stampa

Andersson ha aggiunto: “L’inizio è stato un disastro. Si è verificato un problema con il semaforo. Penso che siamo stati solo io ed Erik a capire che non era una vera partenza. Poi siamo ripartiti ma ho avuto alcuni problemi con la barca fin dall'inizio finchè alla fine ha iniziato a prendere fuoco per un problema alla batteria. Mi considero davvero fortunato ad essere terzo oggi".

Prima dell'inizio della gara, la cerimonia di apertura ha offerto al pubblico performance di danza che rappresentavano la cultura della regione e una spettacolare esibizione aerea.

E’ interessante sottolineare che i tre classificati sul podio e il pilota quarto classificato correvano tutti per squadre sostenute dal governo dei diversi paesi: Emirati Arabi di Sharjah e Dubai e dal Vietnam. Forse l'anno prossimo, dopo lo straordinario successo del Gran premio dell’Indonesia sullo spettacolare Lago Toba, potremmo vedere in gara anche un team Indonesia.