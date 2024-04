6 Ore: Ferrari, occasione persa a Imola. La pioggia premia Toyota

WEC

Errore al muretto per la casa di Maranello: le 499P giù dal podio

© Ufficio Stampa Una grande occasione persa. Colpa della pioggia e di una strategia azzardata. Così la Ferrari è "naufragata" alla 6 Ore di Imola, secondo appuntamento del Wec. Il "fattaccio" a due ore dalla fine quando sul circuito del Santerno ha iniziato a scendere una pioggia leggera. Panico in pista e mentre gli avversari, Toyota in primis, optavano per le gomme da bagnato, la casa di Maranello ha scelto di prendersi un rischio grande così procedendo con le slick con entrambe le vetture, la 50 in testa in quel momento con Molina e la 51. Errore commesso anche con la 83, la terza 499P gestita da AF Corse. Vittoria sfumata nel giro di quattro giri, troppo il divario tra gli pneumatici intagliati e quelli no. Trionfo, dunque, per la casa giapponese che ha piazzato il colpo grosso con la sette di De Vries, Kobayashi e Conway. Finale thrilling con il pilota nipponico che è riuscito a tenere dietro la Porsche numero 6 con alla guida Estre fino al traguardo.

Ferrari 499P giù dal podio: quarta posizione per la 50 con Fuoco, autore dell'ultimo stint con un sorpasso da incorniciare all'ultimo giro sulla Toyota #8. Un riscatto parziale. Settima invece la 51 davanti all'83 che, però, ha conquistato la vittoria dei team indipendenti. Tanto rammarico perché fino a metà gara c'erano tutte le premesse per concludere in bellezza con una doppietta dopo la strepitosa qualifica di sabato. Errore duro da digerire davanti a 73mila e 600 tifosi che si aspettavano una vera e propria festa rossa.

Gara ricca di colpi di scena animata appunto dalla pioggia che ha condizionato il risultato. Ferrari ora cercherà il riscatto a Spa e più avanti alla 24 Ore di Le Mans. Ritorno al successo, inaspettato, per Toyota tornata competitiva ma ancora non al massimo.

Ancora tanti km e tanta esperienza per Lamborghini che ha condotto una buona gara chiudendo in dodicesima posizione. Per la SC63 di Kvyat, Mortara e Bortolotti ancora tanto lavoro da fare, ma la strada intrapresa sembra essere quella giusta.

VALENTINO ROSSI SFIORA IL SUCCESSO IN LMGT3

A tenere alta la bandiera italiana a Imola ci ha pensato Valentino Rossi con un fantastico secondo posto di classe LMGT3 al volante della Bmw M4. Per il Dottore, alla seconda gara nel Wec, una prova solida e importante: grande festa sul podio con tanti tifosi che, come sempre, lo hanno acclamato. Vittoria, sfiorata per la numero 46, che è andata ai compagni di box del team Wrt. Terza piazza, infine, per la Porsche #92.