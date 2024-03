F1H2O, pole position per Stark: lo svedese beffa il Team Vietnam

© Simon Palfrader

Erik Stark ha beffato Team Vietnam. Lo svedese, portacolori di Victory Team, ha conquistato la pole position del GP della provincia di Bin Dhin con il tempo di 43 secondi e 657 decimi. Il classe 1987 ha così tolto la gioia a Jonas Andersson di piazzare la sua imbarcazione rossa con stella gialla davanti a tutti nella gara di casa. Team Vietnam che così si consola con la seconda e la terza piazza grazie a Stefan Arand che ha seguito da vicino il compagno di squadra. Undicesima posizione per Marit Stromoy, unica donna in gara con Stromoy Racing. Spavento per l’italiano Alberto Comparato (Abu Dhabi Team) che nel corso della Q1 ha perso il controllo della sua barca e ha dovuto chiudere anticipatamente il turno.