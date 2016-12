SBK: Tom Sykes torna in Superpole a Portimao

Terza pole stagionale, 22.ma in carriera, per Tom Sykes (Kawasaki) che firma il giro veloce in 1:42.484 a Portimao . Sfida al limite con Rea (Honda, +0.281), 2° davanti a Davies (Ducati, +0.440). Beffato Melandri (Aprilia, +0.554), che si ferma al 4° tempo davanti a Baz (Kawasaki), Guintoli (Aprilia) e Laverty (Suzuki). Chiude invece 8° Giugliano (Ducati, +0.833). Brutta caduta in SP1 per Corti (MV Agusta) portato in ospedale per accertamenti.

SP1 - Turno che si apre e si chiude in poco più di 3 minuti e mezzo, quando viene esposta la bandiera rossa per la caduta di Claudio Corti scivolato a forte velocità. Causa anteriore che si chiude violentemente, nella riapertura del gas in uscita di curva nel cambio di pendenza in salita. Portato al centro medico, all'italiano viene diagnosticato solo un trauma cranico, ma che necessita di accertamenti al vicino ospedale.

Intanto, alla ripresa, si scatenano i ragazzi delle EVO, con Salom che piazza la zampata in 1:43.983; aggiudicandosi così il miglior tempo con la sua Kawasaki. Alle sue spalle è lotta serrata anche tra Badovini (Bimota BB3) e Canepa (Ducati 1199 Panigale R). Ma sul filo del limite cronometrico arriva un tonico Barrier, che lancia la sua BMW S1000RR in un paio di giri matti: il primo dei quali vale il 2° tempo, staccato di +0.022. Bel colpo, buono per entrare nel turno successivo e giocarsi i posti più pregiati della griglia. Si ammutolisce invece l'Aprilia di Elias, che chiude senza tempo, 10° proprio dietro a Corti.

SP2 - Al primo assalto alla Superpole brillano le Honda, con Rea e Haslam che si portano immediatamente davanti a tutti. Ma Sykes non ha intenzione di lascire spazio ai rivali, stampando il tempo di 1:43.529. Giro veloce, che per 62 millesimi lo porta subito al comando. Mentre è Barrier, che stupisce ancora agguantando la quarta piazza, a 2 decimi dalla vetta, tenendo dietro Guintoli, Giugliano e Melandri, tutti raccolti in meno di 3 decimi.



Il tempo di montare le Pirelli da qualifica fresche e si cerca il limite vero. Rea torna a dare battaglia: 1:42.972 è il suo tempo, che lo riporta in vetta. Ma attenzione ancora a Sykes, Mister Superpole, che non molla e risponde: il cronometro si ferma a 1:42.484. E' il tempo che vale - senza altri dubbi - la prima piazza. Dietro Rea ritocca il suo best, ma rischia ugualmente di cedere il 2° posto. Complice lo scatenato Davies, che però si ferma al terzo posto. Beffato nettamente invece Melandri, che si deve accontentare di aprire la seconda fila, col 4° tempo e un'Aprilia meno efficace delle attese. Gli si accodano poi Baz e Guintoli. Sempre alti invece i distacchi per Giugliano (+0.833, 8°) che si trova dietro a Laverty, ma precede Haslam e Barrier.