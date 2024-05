TVS Motor Company sbarca in Italia

nuovo arrivo

Presentata la gamma di due ruote del costruttore indiano per il nostro mercato: "Un passo strategico"

© Ufficio Stampa TVS TVS Motor Company (TVSM), leader a livello mondiale nel settore dei veicoli a 2 e 3 ruote, ha annunciato oggi il suo arrivo ufficiale in Italia. L’azienda indiana proporrà al mercato una selezione di moto e scooter termici ed elettrici di alta qualità e tecnologicamente avanzati. TVS Motor, quarto produttore di 2 e 3 ruote e terzo per capitalizzazione di mercato, commercializza già i suoi prodotti in 80 Paesi. TVS Motor Company sta espandendo le proprie attività in Italia attraverso la sua filiale, TVS Motor Italia, guidata dal dr. Giovanni Notarbartolo di Furnari. Il dr. Furnari ha maturato una grande esperienza in ruoli manageriali di alto livello in importanti aziende automobilistiche in Italia, America Latina, Emirati Arabi Uniti ed Europa.

Sharad Mohan Mishra, presidente, Head Group Strategy, TVS Motor Company, in merito al lancio italiano dell’azienda ha dichiarato: "Il nostro ingresso in Italia è un passo strategico verso la realizzazione delle nostre ambizioni globali. La ricca cultura motociclistica dell'Italia e la sua adozione di soluzioni di trasporto all'avanguardia, rappresentano uno scenario perfetto per la nostra gamma di prodotti. Siamo ansiosi di far conoscere ai consumatori italiani i nostri veicoli, forti del nostro solido record di oltre 4 milioni di clienti globali raggiunto lo scorso anno. Questo conferma le nostre capacità in termini di design, tecnologia e servizio, alimentando la nostra fiducia nell’ingresso in Europa. Invito tutti gli italiani a partecipare ai nostri prossimi test ride e open days per scoprire ciò che TVS ha da offrire".

A proposito del lancio, il dr. Giovanni Notarbartolo di Furnari, direttore generale di TVS Motor Italia, ha dichiarato: "Aprendo una filiale ed offrendo un'ampia gamma di prodotti, sia termici che elettrici, TVS Motor ha sottolineato la sua fiducia e la sua strategia a lungo termine per il mercato italiano. La nostra attenzione si concentrerà su due pilastri fondamentali: la qualità del prodotto e la soddisfazione del cliente. È con grande orgoglio, dunque, che intraprendo questa nuova straordinaria avventura con uno dei quattro principali produttori di 2 ruote al mondo".

LA GAMMA VEICOLI DI TVS MOTOR ITALIA

• La Serie TVS Apache 310, disponibile nelle versioni RR e RTR, sottolinea la collaborazione internazionale di successo con BMW. Queste moto esemplificano i vantaggi di una partnership globale.

• TVS Ronin 250, una moto 'modern-retro' che trae ispirazione dal motociclista new-age. È stata progettata con stile, tecnologia ed esperienza nella guida, per promuovere uno stile di vita non convenzionale.

• TVS Raider 125, la moto entry-level dalla linea grintosa e con uno stile distintivo, è perfetta anche per gli spostamenti quotidiani.

• TVS NTORQ 125 è lo scooter di fascia media che vanta prestazioni superiori, supportate dal rinomato pedigree TVS Racing.

• TVS Jupiter 125, elegante e moderno, è lo scooter ideale per il Commuting Urbano.

• TVS iQube S, esilarante scooter elettrico L3e, è il fiore all'occhiello delle 2 ruote elettriche di TVSM. È stato in prima linea nel rivoluzionare la mobilità elettrica in India, guidando la carica verso un futuro più sostenibile.

• TVS X (L3e) è lo scooter elettrico connesso più avanzato al mondo. Questo veicolo innovativo, ridefinisce il panorama della mobilità elettrica globale grazie ad un design sorprendente, alle prestazioni ineguagliabili e alle caratteristiche tecnologiche all'avanguardia, definendo una nuova categoria nel segmento degli scooter elettrici.

• La gamma e-Bike comprende le linee Cilo, EGO Movement, Simpel ed EBCO, che offrono una varietà di mountain bike e city bike. Questi prodotti sono progettati per soddisfare coloro che hanno l’esigenza di una mobilità individuale urbana, ma anche gli amanti della vita all'aria aperta, unendo le prestazioni allo stile urbano.