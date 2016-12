Aprilia Racing lancia #bearacer: la tua faccia sulle carene della RSV4

In occasione della gara di Portimao, Aprilia Racing lancia il sito bearacer.com dove ogni appassionato potrà scrivere in un tweet #bearacer cosa significa "essere un pilota". Le più belle frasi saranno scelte direttamente da Marco Melandri e Sylvain Guintoli, poi stampate insieme alla foto dell'autore sulle carene delle moto! Un modo nuovo di correre insieme ai campioni, per gareggiare con loro sulle piste più belle del Mondiale Superbike.