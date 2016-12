Superbike: Alfa Romeo sarà ancora sponsor per i prossimi tre anni

Dorna Wsbk Organization e Alfa Romeo annunciano il rinnovo per i prossimi tre anni dell'accordo di sponsorizzazione del Mondiale Superbike. La notizia è stata data mercoledì in occasione dell'ultima gara di Jerez de la Frontera . Con la stagione in corso, Alfa Romeo taglia il traguardo del settimo anno consecutivo di collaborazione: dal 2007, infatti, il brand partecipa all'evento motociclistico in qualità di top sponsor e di safety car ufficiale.

Il rinnovo per altri tre anni conferma quindi le affinità tra i due marchi e i rispettivi mondi. La sponsorizzazione prevede che i circuiti coinvolti nei prossimi Mondiali saranno personalizzati con insegne Alfa Romeo e vedranno, in qualità di safety car ufficiale, le versioni Quadrifoglio Verde dei modelli MiTo e Giulietta. Inoltre, Alfa Romeo sarà in pista, nel warm up e prima di ogni gara, anche nelle altre competizioni che si svolgono nel contesto del Mondiale.



La partnership prevede che Alfa Romeo potrà organizzare 'contest' sul web mettendo in palio la possibilità di assistere ad alcune gare del Mondiale, oltre a regalare una suggestiva 'brand experience' "all'insegna dei valori autentici del marchio: stile italiano, prestazioni ed eccellenza tecnica finalizzata al massimo del piacere di guida, in piena sicurezza". Proprio come quella vissuta lo scorso luglio presso il 'Moscow Raceway' in occasione dell'ottavo Round del Mondiale, in cui e' stato annunciato il ritorno del marchio Alfa Romeo sul mercato russo come importatore diretto attraverso Chrysler Jeep Russia National Sales Company. Un evento che ha segnato il debutto della supercar compatta Alfa Romeo 4C in qualità di safety car ufficiale del Mondiale Sbk, ruolo che avrà occasionalmente nei prossimi anni.