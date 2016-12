Nba: super Gallinari ko coi Pelicans, festa Houston con i Cavs

Contro i Nuggets arriva la quinta vittoria consecutiva per i Pelicans che possono ancora sperare di raggiungere i playoff. Sono 22 i punti di Tyreke Evans per New Orleans mentre Gallinari, partito in quintetto, ne sigla 21 con 4 rimbalzi in 32 minuti. Una prestazione super, quella del Gallo, arricchita da un canestro da metà campo alla fine del terzo quarto, proprio a fil di sirena. Una magia però inutile ai fini del risultato finale, visto che Denver cade per la sesta volta di seguito.



In un'atmosfera da finale al Toyota Center di Houston è andata in scena una sfida stellare vinta dai Rockets soltanto all'overtime contro i Cavs. Non sono mancate anche le scintille in campo: tra Beverley e LeBron finisce quasi in rissa. James prova a trascinare Cleveland ma al supplementare costano caro i suoi errori dalla lunetta nel finale (0/2 a 4"2 dalla sirena). Prosegue a Ovest la corsa dei Warriors che battono 106-101 i Celtics e mantengono il miglior record di questa stagione Nba (46/11). Ancora una volta decisivo Stephen Curry con 37 punti. Datome resta in panchina per scelta tecnica. Chris Paul (28 punti e 12 assist) e DeAndre Jordan (9 punti e ben 26 rimbalzi) trascinano i Clippers al successo per 96-86 sui Bulls, orfani dell'infortunato Derrick Rose. Top scorer dell'incontro è Nikola Mirotic di Chicago con 29 punti.