Serie A: Bologna per blindare il primo posto, match-point salvezza per Treviso

ULTIMA GIORNATA

Termina la regular season di LBA Serie A: ecco il programma completo

© IPA Dalla griglia definitiva dei playoff al verdetto finale sulla lotta per non retrocedere: c’è ancora tanto da decidere nell'ultimo turno di LBA Serie A che si gioca oggi. Per chiudere in testa, l'EA7 Emporio Armani Milano ha bisogno di una vittoria contro la Vanoli Cremona e della contemporanea sconfitta della Virtus Bologna contro la Dolomiti Energia Trentino alla Segafredo Arena.

In vantaggio grazie agli scontri diretti, le V Nere non hanno alcuna intenzione di abbandonare il primo posto, posizione molto ambita che garantirebbe il fattore campo nei playoff. "Penso che ora, con il fatto che abbiamo finito l’Eurolega, abbiamo più tempo per preparare le partite e abbiamo le settimane più lunghe - ha rivelato Achille Polonara. Quindi siamo concentrati sulla partita di Trento, sarà una gara molto ostica. Però siamo consapevoli che possiamo fare una gran partita e finire la stagione regolare da primi".

Brescia, scivolata al terzo posto dopo la sconfitta contro Milano, ospita la già retrocessa Happy Casa Brindisi: per migliorare il suo piazzamento la Germani deve vincere e sperare che l'Olimpia cada a Cremona. L'Openjobmetis Varese, già salva, gioca in trasferta contro l'Estra Pistoia. Penultima in classifica e appesa a un filo, la Carpegna Prosciutto Pesaro ha bisogno di battere l'Umana Reyer Venezia e sperare in un passo falso di Treviso per restare in A: "Il bilancio è più negativo che positivo - ammette Matteo Tambone -, però abbiamo l’ultima possibilità per ribaltare la stagione. Non dipende solo da noi, però sicuramente dobbiamo vincere a Venezia a tutti i costi. Ultimo mese positivo: cerchiamo di ripartire da qui, con molte sensazioni positive e dare il massimo a Venezia".

Un successo potrebbe comunque non bastare alla VL. Tutto dipende infatti dal risultato della Nutribullet Treviso, che in caso di due punti contro la Bertram Derthona Tortona sarebbe salva: "Veniamo da una vittoria fondamentale per il nostro cammino che è stato finora molto complicato e complesso - spiega Frank Vitucci -, ma fortunatamente il destino è ancora tra le nostre mani e quindi con quest’ultima partita in casa sicuramente dobbiamo vincere. Per noi, per il nostro pubblico, per non aspettare risultati altrui su cui non possiamo assolutamente contare”.

Il derby campano è l’occasione perfetta per Gevi Napoli e Givova Scafati di chiudere l’anno con il sorriso. Già qualificata ai playoff, l'UNAHOTELS Reggio Emilia difende il quinto posto nella trasferta contro il Banco di Sardegna Sassari.