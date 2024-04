Serie A: big match Milano-Brescia, Tortona prova lo sgambetto a Bologna

PENULTIMA GIORNATA

Domani il 29° turno della LBA Serie A: match chiave in ottica playoff e salvezza

© IPA C'è la vetta in palio nel big match della penultima giornata di regular season di LBA Serie A tra due delle tre capolista, Milano e Brescia. Per la Germani, che ha vissuto gran parte del campionato al primo posto, è l’occasione di staccare l’Olimpia e confermare le ambizioni da grande. Per l’EA7, invece, una vittoria è necessaria per guadagnare il fattore campo in quella che tra qualche settimana si trasformerà nella caccia al 31° scudetto.

Queste le parole di Guglielmo "Willy" Caruso ai nostri microfoni: "Secondo me siamo in un buon momento perché stiamo acquisendo fiducia nel modo di giocare, ci stiamo allenando di più, abbiamo più tempo per preparare le partite quindi sicuramente questo può essere un vantaggio per noi per trovare la giusta chimica entrando nei playoff e finire soprattutto nel modo migliore anche per un piazzamento ed eventuale fattore campo questo fine di campionato".

La squadra che completa il trio delle formazioni di testa, la Virtus Segafredo Bologna, gioca in trasferta contro una Bertram Derthona Tortona che ha grande fame di playoff. Marco Picchi, presidenti dei piemontesi, ha presentato così il match a SportMediaset: "La partita con la Virtus è sempre una delle gare di maggior fascino per noi, per i tifosi, ci aspetterà ovviamente un sold-out. I ragazzi sono stati molto bravi a renderla una partita bellissima anche per gli interessi di classifica. La Virtus gioca per il primo posto, noi un posto playoff. Quindi questa che è diventata un po’ una classica negli ultimi anni è anche un match in cui i due punti hanno grande valore".

Tra le altre impegnate nella corsa ai playoff c'è anche l'Estra Pistoia, pronta ad affrontare la Dolomiti Energia Trentino, mentre la trasferta in quel di Reggio Emilia rappresenta per la Generazione Vincente Napoli Basket una delle ultimissime occasioni per accedere alla post-season. La Givova Scafati vuole salutare il pubblico di casa con una vittoria contro il Banco di Sardegna Sassari.

Infine, scontri decisivi per la permanenza in Serie A: l'Openjobmetis Varese è a due punti dall’aritmetica salvezza e farà di tutto per raccoglierli contro la NutriBullet Treviso Basket, altra squadra in corsa per evitare la retrocessione. Carpegna Prosciutto Pesaro-Vanoli Cremona è fondamentale per la VL penultima in classifica. Tanto importante quanto difficile anche l’appuntamento casalingo della Happy Casa Brindisi, pronta ad accogliere l'Umana Reyer Venezia: "La squadra è in un momento di fiducia - spiega Tommaso Laquintana ai nostri microfoni. Abbiamo affrontato una partita a Pistoia di grandissimo livello, forse la partita più bella della stagione. Adesso andiamo avanti con fiducia, sappiamo che non dipenderà soltanto da noi, però non possiamo fare altro che pensare a noi stessi e dare l'anima per queste due ultime partite che per noi saranno tra le più importanti della nostra vita".