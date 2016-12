Basket Nba: resurrezione Spurs, Houston torna in corsa

Problemi alla caviglia sinistra e poche ore di sonno per la nascita del suo primo figlio dalla compagna Axelle Francine: nemmeno questo può fermare Tony Parker, che con una prova da vero leader (23 punti e 5 assist) trascina San Antonio ad un importantissimo 3-2 su Dallas. "Arrivare ad una gara in queste condizioni è una cosa perfetta per lui - ha spiegato a fine gara Tim Duncan, 16 più 12 rimbalzi -, prima della partita gliel'ho detto. Prepartita senza sonno e pieno di stress, sono queste le situazioni in cui Tony dà il meglio di sé".

Solo 3 punti in 11 minuti per un Marco Belinelli che fatica a diventare fattore nella serie, nei Mavericks non bastano i 28 di un Vince Carter ancora strepitoso e i 26 di Nowitzki.

Dopo un'orrenda Gara 4, con soli 4 punti e 5 rimbalzi, Jeremy Lin si riscatta, guida i Rockets al fondamentale successo del Toyota Center e tiene in vita Houston contro Portland; notevole anche la prova di Dwight Howard, che piazza 22 punti e 14 rimbalzi, i Blazers in calo provano ad aggrapparsi a Matthews (27 punti) e al solito Lillard (26 con 8 rimbalzi, 7 assist e 4 rubate) ma alla fine cedono. Per Portland c'è comunque l'opportunità di chiudere in Gara 6 alla Rose Garden Arena.

La partita più emozionante della notte è però quella dell'Air Canada Centre: prosegue il sogno di Toronto, un Kyle Lowry da urlo (36 punti e 6 assist) guida i Raptors ad un successo al cardiopalma sui Nets. Si arriva a 17 secondi dal termine con il 113-108 per i padroni di casa grazie ai liberi di DeRozan, poi il gioco da 4 punti (tripla più fallo) di Anderson riporta a galla Brooklyn che viene condannata solo nella lotteria finale dei liberi.