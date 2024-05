Basket, playoff Serie A: Milano vince a Trento e vola in semifinale

© instagram olimpia

Esulta l’Ea7 Emporio Armani Milano, capace di vincere nuovamente in casa della Dolomiti Energia Trento con il punteggio di 87-69 l'incontro valido per gara-4 e chiudere sul 3-1 la serie valida per i quarti di finale dei playoff scudetto. I meneghini rompono l'equilibrio iniziale nel secondo periodo (arrivando all'intervallo lungo sul +6) e allungano definitivamente nel terzo quarto, con il match sostanzialmente già chiuso sul 66-43 dopo 30'.