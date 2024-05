Playoff Serie A: Venezia passa a Reggio Emilia, serie sul 2-2

PLAYOFF SERIE A

La Reyer vince 95-92 e si riprende il fattore campo: sarà decisiva gara-5 al Taliercio

© X Colpo di scena nei playoff della Serie A di basket: Reggio Emilia fallisce il match point in casa, con la Reyer Venezia che si impone 95-92 e trova la vittoria del 2-2. Decisivo il +10 (31-21) del primo tempo e l'allungo nell'ultimo quarto, con l'Unahotels che nel finale va vicinissima alla rimonta. Fondamentali i 24 punti di un super Rayjon Tucker, inutili i 20 di Faye: la qualificazione in semifinale si deciderà in gara-5 al Taliercio.

Messa spalle al muro, Venezia batte 95-92 Reggio Emilia e prolunga la serie: si deciderà tutto in gara-5 al Taliercio. L'Unahotels fallisce il match point e la cosa incredibile è l'approccio, perché la Reyer a fine primo quarto è avanti già di 10 punti (31-21). I padroni di casa accorciano le distanze e a metà gara è 51-46 per la formazione di Spahija, ma il distacco resta invariato a fine terzo quarto (74-69) e gli ospiti ne approfittano per dilagare nell'ultimo periodo, anche se Reggio Emilia si riesce a riportare sul -3 (95-92) spaventando i lagunari proprio all'ultimo respiro. Fondamentale l'apporto offensivo di Rayjon Tucker: ben 23 punti con 11 rimbalzi per l'Mvp di giornata. Un gran contributo lo dà anche Wiltjer, mentre all'Unahotels non bastano i 20 di Faye.

UNAHOTELS REGGIO EMILIA-UMANA REYER VENEZIA 92-95

(21-31, 46-51, 69-74)

Unahotels Reggio Emilia: Weber 10 (2/5, 1/3, 3/4 tl), Galloway 15 (2/6, 2/7, 5/5 tl), Faye 20 (8/9 da 2, 4/11 tl), Vitali 15 (1/2, 4/5, 1/1 tl), Chillo 2 (1/1 da 2), Smith 10 (3/7, 1/5, 1/1 tl), Uglietti 2 (1/2 da 2), Atkins 2 (1/1 da 2), Black 14 (2/5, 10/11 tl), Grant 2 (1/1 da 2). N.e.: Bonaretti, Cipolla. All.: Priftis

Umana Reyer Venezia: Spissu 11 (1/3 da 3, 8/9 tl), Casarin 0, Simms 14 (3/3, 2/3, 2/2 tl), Tucker 24 (4/6, 4/5, 4/9 tl), Tessitori 8 (3/8 da 2, 2/2 tl), Heidegger 11 (3/6 da 2, 2/2 tl), De Nicolao 10 (1/2, 1/1, 5/6 tl), Parks 0, Brooks 0, Wiltjer 17 (1/2 da 2, 5/9 da 3). N.e.: O'Connell, Janelidze. All.: Spahija

Vedi anche Basket Basket, playoff Serie A: Tortona batte ancora la Virtus, si va a gara-5