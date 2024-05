Ecco l'All-Euroleague First Team: scelte che fanno discutere

IL QUINTETTO PREMIATO

Campazzo-James-Nunn-Hayes Davis-Lessort: questo il miglior quintetto della stagione di Eurolega. Fanno rumore alcune esclusioni eccellenti anche dal secondo quintetto: non c'è traccia di Larkin

© Ufficio Stampa Facundo Campazzo in regia, Mike James e Kendrick Nunn a dividersi i possessi più caldi, Nigel Hayes-Davis a portare atletismo e una mano da 50 punti e Mathias Lessort a fare a sportellate sotto canestro: è questo il miglior quintetto della stagione di Eurolega.

Se avete altri gusti potete provare il secondo quintetto. Un reparto esterni da rimanere a bocca aperta con Lorenzo Brown, Kostas Sloukas e Wade Baldwin, il giocatore probabilmente più universale di tutto il torneo, Mario Hezonja, e il dominatore delle ultime stagioni nello spot di centro, Walter Tavares.

Due squadre pazzesche, da fantabasket. Scelte da tifosi, media, allenatori e capitani dei club che partecipano all'Eurolega. Ma...

C'è sempre qualcuno che resta fuori e le esclusioni fanno notoriamente molto rumore. Come quella di Shane Larkin che non ha perso tempo e ha subito fatto sapere cosa ne pensa con questo post.

Nei due quintetti non ci sono giocatori dell'Olympiacos, che pure ha giocato un'ottima stagione raggiungendo la Final Four di Berlino. La cosa non è piaciuta a Isaiah Canaan che ha avuto la stessa reazione di Larkin.

Poteva infine mancare il commento di Mike James? Nonostante sia stato - a ragione - inserito nel primo quintetto e sia il favorito per il titolo di MVP, il playmaker del Monaco ha criticato il criterio delle votazioni: "I tifosi non dovrebbero votare perchè sceglieranno sempre giocatori delle loro squadre preferite. Non sono imparziali, sono di parte".