Il capolavoro di Walter De Raffaele: Tortona ora ci crede

Once again. La scritta sulle magliette dei tifosi di Tortona è stata profetica. Ancora una volta, anzi due. Perchè le due partite della serie con la Virtus Bologna al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale non saranno semplici da dimenticare per chi ha avuto la fortuna di esserci. Il sogno per Tortona continua, prossima fermata Virtus Segafredo Arena, martedì alle 20:45 per gara 5.