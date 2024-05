Nba: Dallas vola alle finali di Conference a Ovest

NBA PLAYOFF

I Mavericks chiudono la serie in gara-6: 117-116 ad Okc. Tripla doppia per Doncic

© Getty Images Nei playoff Nba, Dallas non sbaglia il match point in casa e batte 117-116 Okc, chiudendo la serie sul 4-2 e volando alle finali di Conference a Ovest. Vittoria in rimonta per i Mavericks, sotto anche di 17 punti (75-58) nel corso del terzo quarto: decisivi i liberi a 2 secondi dalla fine di Washington. Ennesima tripla doppia per Luka Doncic (29 con 10 rimbalzi e 10 assist), non bastano i 36 di Shai Gilgeous-Alexander per i Thunder.

Per la seconda volta nelle ultime tre edizioni dei playoff Nba, Dallas raggiunge le finali di Conference a Ovest. Dopo la vittoria in Oklahoma in gara-5, i Mavericks non falliscono il match point e battono 117-116 i Thunder, chiudendo la serie sul 4-2. Partita che tra l'altro si mette in salita per la franchigia del Texas, visto che gli ospiti, vogliosi di rimandare ogni verdetto a gara-7, prendono in mano le redini dell'incontro e conducono fino a poco prima dell'intervallo lungo, che termina comunque sul +16 (64-48) in favore della capolista della Regular Season a Ovest. Nella ripresa, però, si scatenano Doncic, Irving e Jones, che guidano Dallas verso la rimonta.

Finale al cardiopalma: avanti 116-115, Okc concede tre liberi a P.J. Washington, che ne realizza due e dà il vantaggio ai Mavericks (117-116), poi Holmgren cattura il rimbalzo sul terzo ma Jalen Williams non può realizzare dalla difesa la tripla che prolungherebbe la serie a gara-7. Finisce allora 117-116 e a Dallas parte la festa. Luka Doncic chiude ancora in tripla doppia: 29 punti con 10 rimbalzi e 10 assist, ma sono fondamentali anche i 22 di Kyrie Irving e Jones, mentre P.J. Washington ne realizza 9 tra cui i due liberi decisivi. Inutili i 36 di Gilgeous Alexander, i 22 di Jalen Williams e i 21 di Holmgren: si chiude la stagione di Okc. Due anni dopo le Conference Finals con Golden State, riecco Dallas, che ora attende gara-7 di Denver-Minnesota per capire se se la vedrà con Jokic o Edwards.