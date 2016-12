Nba: rimontona Spurs, Heat primi a Est

Piatto molto ricco nel venerdì notte Nba . I San Antonio Spurs rimontano 21 punti ai Phoenix Suns , vincono 112-104 con 12 di Marco Belinelli e si assicurano il fattore campo in tutti i playoff avendo il miglior record della Lega. Pass per i playoff anche ai Golden State Warriors che battono 112-95 i Lakers con la tripla doppia di Curry. I Miami Heat piegano 98-86 gli Indiana Pacers con 36 punti di James e si riprendono la vetta dell'Est.

Impressionante prova di forza di San Antonio che recupera 21 punti di ritardo ai Phoneix Suns, squadra in lotta per un posto nei playoff a Ovest, e centra la 62esima vittoria stagionale. Senza Duncan e Ginobili, a riposo, è Danny Green a guidare i neroargento con 33 punti (massimo in carriera) con 7 su 10 da tre mentre Marco Belinelli contribuisce con 12 punti, compreso il canestro del sorpasso sul 79-78. Non è da meno la prestazione dei Miami Heat che piegano gli Indiana Pacers con 36 punti di LeBron James e tornano in testa alla Eastern Conference con mezza partita di vantaggio sui diretti rivali. Decisivo il 16-0 degli Heat a inizio terzo quarto per salire a +19.

Staccano il pass per i playoff anche i Golden State Warriors che vincono 112-95 allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers. Ospiti guidati da un maestoso Stephen Curry in tripla doppia da 30 punti, 10 rimbalzi e 12 assist. Gli Atlanta Hawks vedono da vicino i playoff dopo la vittoria 93-88 sul campo dei Brooklyn Nets che hanno festeggiato Paul Pierce, 18esimo nella storia Nba a superare quota 25mila punti in carriera. Il successo degli Hawks vanifica quello dei Knicks a Toronto con 30 punti di Carmelo Anthony. Approfittano dello scivolone dei Raptors i Chicago Bulls che battono 106-98 i Detroit Pistons e si portano al terzo posto nella Eastern Conference.

La prestazione della notte è di Corey Brewer: l'ala dei Minnesota Timberwolves, nella vittoria 112-110 sugli Houston Rockets, segna ben 51 punti. Record di franchigia eguagliato e massimo in carriera per l'ex giocatore di Florida University che in sette anni di Nba non era mai riuscito ad arrivare a 30 punti.

Altre gare: Magic-Wizards 86-96, Celtics-Bobcats 106-103, Grizzlies-76ers 117-95, Thunder-Pelicans 116-94, Bucks-Cavaliers 119-116, Jazz-Trail Blazers 99-111.