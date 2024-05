Basket, Serie A: Virtus Bologna prima e spietata, Pesaro retrocede. Melli salva Milano

SERIE A

Le Vu Nere battono nettamente Trento 108-61, esultano anche Germani ed Olimpia (73-72 a Cremona). I marchigiani salutano la prima divisione nazionale dopo il ko contro Venezia

© IPA L’ultima giornata della Serie A di basket sancisce la retrocessione di Pesaro, sconfitta da Venezia per 91-79 (si salva Treviso, vincente contro Tortona). La Virtus Bologna arriva ai playoff come prima testa di serie grazie al 108-61 su Trento, Milano (ok a Cremona 73-72 sulla sirena grazie a Melli) è seconda davanti a Brescia (94-75 su Brindisi). Napoli piega Scafati 102-92, Varese vince in casa di Pistoia 96-78. Reggio Emilia ko con Sassari.

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 108-61

Bologna domina la sfida con Trento e chiude al primo posto la Regular Season: avrà il fattore campo per tutti i playoff. La Segafredo esagera e travolge 30-15 la Dolomiti Energia in una sfida senza equilibrio sin da subito: i padroni di casa doppiano gli ospiti (30-15) dopo 10 minuti, mentre all'intervallo è +36. Bene Belinelli (20 punti), Shengelia (15) e Mickey (14). Ora, spazio ai playoff: la Virtus sfiderà Tortona, mentre Trento inizierà la sua serie al Forum contro Milano.

IL TABELLINO

VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA-DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 108-61 (30-15, 64-28, 85-41)

Virtus Segafredo Bologna: Shengelia 15 (4/5 da 2, 1/2 da 3, 4/4 tl), Hackett 8 (4/4 da 2), Mickey 14 (4/4 da 3, 2/2 tl), Abass 9 (1/2, 1/3, 4/4 tl), Cordinier 8 (3/6 da 2, 2/2 tl), Lundberg 11 (2/3, 2/2, 1/1 tl), Belinelli 20 (2/2, 3/4, 7/8 tl), Pajola 0, Dobric 7 (3/3 da 2, 1/2 tl), Mascolo 8 (3/4 da 2, 2/3 tl), Polonara 2 (1/1 da 2), Zizic 6 (2/2 da 2, 2/2 tl). All.: Banchi

Dolomiti Energia Trentino: Forray 2 (1/1 da 2), Cooke 11 (5/7 da 2, 1/1 tl), Biligha 6 (2/9 da 2, 2/2 tl), Mooney 5 (1/2 da 2, 1/7 da 3), Baldwin 9 (3/6 da 2, 1/4 da 3), Ellis 12 (3/5 da 2, 2/7 da 3), Alviti 14 (3/6 ad 2, 2/10 da 3, 2/2 tl), Conti 2 (2/4 tl), Diarra 0, Placinschi 0. All.: Galbiati

VANOLI BASKET CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-73

Il successo della Virtus rende inutile il successo soffertissimo dell'Olimpia, che si impone di misura (73-72) su Cremona. Milano, già certa di sfidare Trento ai playoff con gara-1 al Forum, deve imporsi in rimonta, visto che è sotto 26-17 a fine primo quarto mentre all'intervallo lungo è 39-35 in favore della Vanoli. Decisivo il 20-18 dell'ultimo quarto, con la formazione di Messina che ringrazia un super Mirotic: 25 punti con 4 triple e 9 liberi. Cremona chiude invece la sua stagione con una sconfitta.

IL TABELLINO

VANOLI BASKET CREMONA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 72-73 (26-17, 39-35, 54-53)

Vanoli Basket Cremona: Davis 10 (1/3, 2/6, 2/4 tl), Pecchia 0, Mccullough 16 (5/9 da 3, 1/2 tl), Golden 5 (2/7 da 2, 1/2 tl), Eboua 10 (1/2, 2/3, 2/2 tl), Adrian 13 (1/2, 3/5, 2/4 tl), Vecchiola 0, Lacey 10 (3/4, 1/5, 1/1 tl), Piccoli 2 (2/2 tl), Zanotti 6 (1/4, 1/5, 1/1 tl). All.: Cavina

EA7 Emporio Armani Milano: Tonut 2 (1/1 da 2), Melli 7 (2/6 da 2, 1/2 da 3), Napier 6 (2/8 da 3), Caruso 2 (1/1 da 2), Shields 15 (1/4, 2/7, 7/8 tl), Bortolani 0, Ricci 8 (4/5 da 2), Flaccadori 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Hall 2 (1/1 da 2), Mirotic 25 (2/4, 4/7, 9/10 tl), Hines 0, Voigtmann 1 (1/2 tl). All.: Messina

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 94-75

Brescia vince contro una Brindisi ormai irrimediabilmente retrocessa dominando soprattutto nella ripresa, quando dopo il già cospicuo vantaggio (47-39 all'intervallo lungo) si assesta su 19 punti grazie al 25-15 della Brescia nei 10 minuti conclusivi. Decisivi i 18 punti di Della Valle e i 16 di Akele. Ottimo riscaldamenot in vista della serie contro Pistoia, mentre Brindisi saluta la Serie A.

IL TABELLINO

GERMANI BRESCIA-HAPPY CASA BRINDISI 94-75 (22-20, 47-39, 69-60)

Germani Brescia: Christon 6 (3/5 da 2), Gabriel 15 (2/2, 3/6, 2/2 tl), Bilan 9 (3/7 da 2, 1/1 da 3), Della Valle 18 (1/3, 3/5, 7/8 tl), Akele 16 (5/6 da 2, 2/2 da 3), Burnell 12 (5/7 da 2, 2/2 tl), Massinburg 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Tanfoglio 0, Cobbins 8 (4/5 da 2), Cournooh 5 (1/3 da 2, 1/4 da 3), Porto 0. N.e.: Petrucelli. All.: Magro

Happy Casa Brindisi: Sneed 10 (2/7 da 2, 1/7 ad 3, 3/6 tl), Laszewski 8 (1/2 da 2, 2/3 da 3), Bartley 6 (3/8 da 2), Bayehe 12 (4/5 da 2, 4/5 tl), Washington 10 (1/2, 1/4, 5/5 tl), Morris 16 (3/5, 2/8, 4/4 tl), Smith 4 (2/2 da 2), Lombardi 6 (2/3 da 2, 2/2 tl), Riismaa 3 (1/2 da 3). N.e.: Malaventura, Laquintana, Seck. All.: Sakota

UMANA REYER VENEZIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79

Venezia batte Pesaro che è la seconda retrocessa in Serie A2 dopo Brindisi. Al Taliercio finisce 91-79 in favore dell'Umana Reyer che vince grazie soprattutto al clamoroso 35-11 rifilato alla Carpegna Prosciutto nel corso del terzo periodo, dopo il 44-42 in favore degli ospiti a fine primo tempo. La Reyer è invece quarta e sfiderà, dunque, Reggio Emilia nei playoff, con il fattore campo che spetta ai lagunari: si comincerà dunque a Venezia. Saluta, invece, Pesaro, che ripartirà dall'A2 cercando subito la promozione per tornare in massima serie.

IL TABELLINO

UMANA REYER VENEZIA-CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 91-79 27-20, 42-44, 77-55)

Umana Reyer Venezia: Spissu 0, Casarin 12 (3/3, 1/4, 3/4 tl), Kabengele 10 (3/3, 1/1, 1/1 tl), Simms 21 (3/5, 4/6, 3/4 tl), Tucker 10 (1/2 da 3, 7/8 tl), Heidegger 0, De Nicolao 5 (1/2 da 3, 2/2 tl), Parks 17 (6/8, 1/2, 2/2 tl), Wiltjer 11 (1/3, 2/5, 3/3 tl), Tessitori 5 (1/2 da 2, 3/5 tl). N.e.: Brooks, Vanin. All.: Spahija

Carpegna Prosciutto Pesaro: Mcduffie 21 (6/9, 1/4, 6/7 tl), Bluiett 19 (2/2, 4/8, 3/4 tl), Tambone 2 (1/2 da 2), Cinciarini 2 (1/4 da 2), Mazzola 2 (1/3 da 2), Visconti 3 (1/1 da 2, 1/1 tl), Wright-Foreman 20 (6/10, 2/6, 2/3 tl), Ford 2 (1/2 da 2), Stable 2 (1/1 da 2), Love 6 (3/5). N.e.: Totè. All.: Sacchetti

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 95-63

Miglior avvio dei padroni di casa, capaci di rompere il grande equilibrio iniziale negli ultimi secondi del primo parziale. Il break aperto si prolunga anche nel periodo successivo fino ad un 19-0 che indirizza fortemente il tabellino in vista dell'intervallo lungo, arrivato sul punteggio di 46-27 in favore dei sardi (dopo aver toccato un vantaggio massimo di 22 punti). Il riposo non cambia l’inerzia della gara, con Sassari che mantiene il proprio vantaggio in maniera piuttosto agevole e chiude i conti già al termine del terzo periodo, dilagando poi nel finale con il punteggio di 95-63. Questa sconfitta lascia comunque Reggio Emilia al quinto posto in classifica. Il top scorer dell’incontro è McKinnie, autore di 22 punti.

IL TABELLINO

Banco di Sardegna Sassari-Unahotels Reggio Emilia 95-63 (22-17, 46-27, 66-41, 95-63)

Banco di Sardegna Sassari: Cappelletti 10 (3/4 da 2, 1/2 da 3, 1/1 tl), Treier 3 (1/2 da 3), Dore 6 (0/1 da 2, 2/4 da 3), Tyree 17 (1/3 da 2, 5/8 da 3, 0/2 tl), Kruslin 9 (3/7 da 3), Raspino n.e, Gandini 0, Diop 9 (3/3 da 2, 1/1 da 3, 0/1 tl9, Gombauld 12 (5/6 da 2, 2/3 tl), McKinnie 22 (7/7 da 2, 2/2 da 3, 2/2 tl), Jefferson 5 (1/1 da 2, 1/2 da 3), Charalampopoulos 2 (1/2 da 2, 0/1 da 3). All. Markovic

Unahotels Reggio Emilia: Weber 8 (2/4 da 2, 4/5 tl), Bonaretti n.e, Cipolla 7 (2/4 da 2, 1/4 da 3), Galloway 12 (3/6 da 2, 1/4 da 3, 3/3 tl), Faye 10 (5/7 da 2), Smith n.e, Uglietti 0, Atkins 11 (3/8 da 2, 1/1 da 3, 2/2 tl), Black 4 (1/2 da 2, 2/4 tl), Vitali 2 (1/3 da 2, 0/2 da 3), Grant 6 (0/3 da 2, 1/3 da 3, 3/6 tl), Chillo 3 (0/1 da 2, 1/6 da 3). All.Priftis

ESTRA PISTOIA-OPENJOBMETIS VARESE 78-96

I lombardi, già salvi, approcciano bene la sfida, portandosi fino al +10 quarto iniziale. I padroni di casa recuperano fino al meno due a cavallo delle due frazioni di gioco, ma Mannion e Moretti trascinano i compagni con un break di 13-2 e trovano l'allungo per costruire il 54-42 della seconda sirena. Varese non si ferma ed allarga ulteriormente le distanze nel terzo periodo di gioco, ampliando il proprio vantaggio ad oltre venti punti. Gli ultimi dieci minuti di gioco sono pura formalità, con l’Openjobmetis vincente con il punteggio finale di 96-78, trascinati da un Moretti da 30 punti.

IL TABELLINO

Estra Pistoia-Openjobmetis Varese 78-96 (19-26, 42-54, 57-77, 78-96)

Estra Pistoia: Willis 7 (2/7 da 2, 1/8 da 3, 0/1 tl), Della Rosa 0 (0/1 da 2, 0/1 da 3), Moore 12 (3/10 da 2, 2/6 da 3), Metsla n.e, Saccaggi 3 (0/3 da 2, 1/2 da 3), Del Chiaro 10 (4/10 da 2, 2/4 tl), Varnado 18 (8/12 da 2, 0/2 da 3, 2/5 tl), Wheatle 8 (3/7 da 2, 0/2 da 3, 2/3 tl), Hawkins 13 (1/2 da 2, 3/4 da 3, 2/2 tl), Ogbeide 7 (3/5 da 2, 1/2 tl). All.Brienza

Openjobmetis Varese: Gilmore n.e, Mannion 18 (4/12 da 2, 2/6 da 3, 4/4 tl), Ulaneo n.e, Spencer 6 (3/4 da 2), Woldetensae 6 (2/3 da 2, 0/3 da 3, 2/2 tl), Moretti 30 (3/8 da 2, 6/9 da 3, 6/6 tl), McDermott 21 (2/3 da 2, 4/9 da 3, 5/5 tl), Besson 1 (0/3 da 2, 0/2 da 3, 1/2 tl), Okeke 3 (1/2 da 2, 1/2 tl), Brown 11 (2/3 da 2, 2/7 da 3, 1/2 tl). All.Bialaszewski

GE.VI. NAPOLI-GIVOVA SCAFATI 102-92

Il primo quarto tra le due compagini è frutto di un continuo botta e risposta che porta al termine dei dieci minuti ad un punteggio di assoluta parità. I partenopei si portano avanti in apertura del secondo periodo ed iniziano ad imporre il proprio gioco, costruendo la distanza di dieci punti di fine primo tempo. in vista dell’intervallo lungo. Scafati torna sul -5 al rientro in campo, ma i vincitori della Coppa Italia ristabiliscono rapidamente le distanze e mantengono pressoché inalterato il proprio vantaggio iniziale al termine della penultima frazione di gioco. Gli ospiti reagiscono nuovamente nella prima parte dell’ultimo quarto, accorciando il gap fino a quattro punti prima di capitolare nel finale con il punteggio di 102-92.

IL TABELLINO

Ge.Vi. Napoli-Givova Scafati 102-92 (25-25, 56-46, 85-72, 102-92)

Ge.Vi. Napoli: Pullen 13 (1/4 da 2, 2/5 da 3, 5/6 tl), Zubcic 20 (2/2 da 2, 4/10 da 3, 4/4 tl), Ennis 19 (5/6 da 2, 1/4 da 3, 6/6 tl), De Nicolao 2 (1/2 da 2), Owens 3 (1/2 da 3, 0/2 tl), Brown 11 (1/3 da 2, 1/4 da 3, 6/6 tl), Sokolowski 14 (3/4 da 2, 2/5 da 3, 2/4 tl), Lever 13 (2/3 da 2, 3/4 da 3), Bamba n.e, Mabor Dut Biar 5 (2/3 da 2, 1/2 tl), Saccoccia 2 (0/1 da 2, 2/2 tl), Ebeling 0. All.Milicic

Givova Scafati: Morvillo n.e, Sangiovanni n.e, Blakes 17 (1/3 da 2, 5/7 da 3), Gentile 10 (5/10 da 2, 0/1 da 3), Henry n.e, Mouaha 5 (1/1 da 2, 1/1 da 3), Pinkins 13 (3/3 da 2, 0/3 da 3, 7/8 tl), Rossato 18 (2/3 da 2, 2/6 da 3, 8/9 tl), Robinson 17 (6/10 da 2, 1/5 da 3, 2/2 tl), Nunge 4 (1/4 da 2, 0/3 da 2, 2/3 tl), Pini 2 (1/1 da 2), Gamble 6 (2/4 da 2, 2/3 tl). All.Boniciolli

NUTRIBULLET TREVISO-BERTRAM DERTHONA TORTONA 87-74

Festeggia Treviso, capace di battere Tortona e chiudere la stagione nel migliore dei modi con una salvezza ottenuta all’ultima giornata. I veneti conducono la sfida fin dal primo parziale, portandosi sul +7 già al termine dei dieci minuti iniziali e consolidando il vantaggio nel periodo successivo fino alle quattordici lunghezze di vantaggio. I piemontesi non riescono mai a rientrare nel match, complici le grandi prestazioni di Harrison (27 punti finali), Olisevicius, Allen e Bowman per i padroni di casa. Gli ultimi minuti del match non regalano particolari sussulti, con il punteggio finale di 87-74 che sancisce anche l’ottavo posto di Tortona, pronta per i playoff.

IL TABELLINO

Nutribullet Treviso-Bertram Derthona Tortona 87-74 (25-18, 53-39, 72-59, 87-74)

Nutribullet Treviso: Bowman 15 (6/7 da 2, 1/3 da 3), Zanelli 4 (2/2 da 2, 0/2 da 3), Harrison 27 (5/7 da 2, 5/9 da 3, 2/4 tl), Torresani n.e, Faggian n.e, Robinson 8 (0/1 da 2, 2/6 da 3, 2/2 tl), Scandiuzzi n.e, Mezzanotte 1 (0/1 da 3, 1/2 tl), Allen 16 (5/8 da 2, 2/3 da 3), Camara n.e, Olisevicius 16 (3/9 da 2, 2/4 da 3, 4/7 tl), Paulicap 0. All.Vitucci

Bertram Derthona Tortona: Zerini 0 (0/1 da 2), Ross 16 (6/9 da 2, 0/2 da 3, 4/4 tl), Dowe 8 (3/5 da 2, 0/1 da 3, 2/2 tl), Bordoni n.e, Candi 0 (0/3 da 3), Tavernelli 0, Strautins 4 (2/4 da 2), Baldasso 11 (1/3 da 2, 3/5 da 3), Obasohan 7 (2/4 da 2, 0/2 da 3, 3/3 tl), Weems 13 (2/3 da 2, 3/6 da 3, 0/2 tl), Thomas 4 (2/3 da 2, 0/2 tl), Radosevic 11 (4/5 da 2, 1/2 da 3). All.De Raffaele