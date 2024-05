Nba: Cleveland batte Orlando in gara-7 e passa il turno

playoff nba

I Cavs si impongono 106-94 ed eliminano Banchero e compagni: ora la serie contro Boston

© Getty Images Nei playoff Nba, Cleveland si aggiudica gara-7 ed elimina Orlando, accedendo al secondo turno della Eastern Conference. I Cavs si impongono 106-94 sui Magic grazie soprattutto al 33-15 del terzo periodo, dopo il 53-43 dell'intervallo lungo in favore degli ospiti. A trascinare la franchigia dell'Ohio, che adesso sfiderà Boston, è Donovan Mitchell, autore di 39 punti, mentre non bastano i 38 con 16 rimbalzi di Paolo Banchero.

Sarà Cleveland-Boston l'altra semifinale di Conference a Est: i Cavs, infatti, vincono 106-94 la decisiva gara-7 in Ohio contro Orlando, superando il turno e ponendo fine alla stagione di Paolo Banchero e compagni. Un successo che arriva nella ripresa, visto che all'intervallo lungo è +10 per i Magic che vanno a riposo sul 53-43: e il -18 è lo scarto più ampio recuperato in una gara-7 nella storia dell'Nba. Il super terzo quarto dei padroni di casa, che rifilano un 33-15 agli ospiti, fa la differenza, perché Cleveland riesce a presentarsi agli ultimi 4 minuti di gioco avanti di 8 punti e, nei 12' conclusivi, allungano ulteriormente chiudendo sul +12. A trascinare i Cavs è ancora Donovan Mitchell: se in gara-6 i suoi 50 punti non erano serviti a chiudere la serie, nella partita decisiva "Spida" ne mette a referto 39, andando ad un rimbalzo dalla doppia doppia e regalando anche 5 assist ai compagni. Altri quattro giocatori chiudono in doppia cifra: sono LeVert (15 dalla panchina), Strus (13), Garland (12) e Mobley (11 con 16 rimbalzi). Si chiude invece la stagione di Orlando e Paolo Banchero, ai primi playoff in carriera, non riesce a trascinare i suoi nonostante 38 punti e 16 rimbalzi con 10/28 dal campo e 15/18 ai liberi.