Marko Jaric "diventa" un verbo: stare con una donna più bella di te

Così strano da entrare nel dizionario. E' successo a Marko Jaric, cestista serbo, da tempo sposato con la bellissima modella brasiliana Adriana Lima. Da oggi, infatti, "To Jaric" si userà per indicare una conquista femminile apparentemente insperata da parte di un uomo. Proprio quello che è accaduto all'ex Fortitudo, sposato con una delle donne più belle del mondo dal 2009... per molti senza apparenti meriti fisici.