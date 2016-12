Motocross, Cairoli giù dal podio in Germania

Le brutte partenze hanno penalizzato il risultato di Cairoli. Nella prima manche Tony è scattato male e alle fine non è riuscito a recuperare troppe posizioni, chiudendo quinto la gara vinta da un incredulo Max Nagl (Honda), tornato in sella proprio nel round di casa dopo un lungo stop per infortunio. Desalle e Steven Frossard (Kawasaki) hanno approfittato della giornata storta di Antonio per salire sui rimanenti gradini del podio, con mister consistenza van Horebeek insolitamente quarto dopo i tanti piazzamenti d'onore degli ultimi tempi. Appena fuori dalla "top ten" i nostri David Philippaerts (Yamaha) e Davide Guarneri (TM), giunti rispettivamente 11° e 12°. Da segnalare il 16° posto dell'inglese Nathan Watson, che ha preso il posto di Rattray, l'ultimo di una lunga serie di assenti per infortunio che comprende anche Paulin, Bobryshev, Waters, Boog e lo sfortunatissimo Roelants. Purtroppo per Cairoli anche la seconda gara è iniziata male con il siciliano sceso fino alla decima piazza e poi costretto a una rimonta forsennata. Rimonta che lo ha portato sino ai piedi del podio, con un quarto posto che perlomeno gli ha permesso di limitare i danni. Il problema è che a vincere questa volta è stato Desalle, capace così di rosicchiare al sette volte iridato altri punti in classifica. Cairoli ha fatto di tutto per provare a salire almeno sul podio di frazione, ma davanti a lui Kevin Strijbos (Suzuki), solo settimo in gara-1, e van Horebeek non si sono fatti avvicinare. Nonostante una condizione fisica lontana dall'ottimale il tedesco Nagl è riuscito a chiudere secondo assoluto grazie a una settima piazza in difesa. Davanti a lui si sono piazzati Shaun Simpson (Ktm) e Philippaerts, sesto e autore di un'altra bella prova dopo quella di Maggiora. Bene anche Guarneri, decimo. Un problema tecnico ha invece costretto al ritiro Frossard.