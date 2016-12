Volley, SuperLega: ok Verona, riscossa Perugia

Vincono Verona , Perugia e Ravenna nella 15esima giornata della SuperLega , il terzo turno del girone di ritorno della massima serie del volley maschile. La Calzedonia supera 3-1 la Copra Piacenza e difende con i denti il suo terzo posto in classifica dal ritorno della Sir Safety che, dopo tre sconfitte di fila, piega 3-2 Latina e si rilancia. Vittoria anche per la CMC che deve soffrire per imporsi 3-2 su una suadra in crisi come Città di Castello.

Quarta vittoria consecutiva in SuperLega per la Calzedonia Verona che travolge 3-1 (25-21, 25-27, 25-19, 25-22) la Copra Piacenza, vittoriosa in settimana in Champions ma reduce da quattro sconfitte in campionato. Deroo e Gasparini guidano gli scaligeri con 20 punti mentre agli emiliani non bastano i 24 di Poey. Si rialza anche in SuperLega la Sir Safety Perugia che, dopo tre sconfitte di fila in campionato e il successo in Champions col Tours, piega 3-2 al tie break (25-21, 21-25, 21-25, 25-19, 16-14) la Top Volley Latina. La squadra di Grbic non ha vita facile ma alla fine trova modo di far gioiere il pubblico del PalaEvangelisti: spiccano i 38 punti di un mostruoso Aleksandr Atanasijevic. Deve soffrire anche la CMC Ravenna per avere la meglio di Città di Castello che si è arresa 3-2 al tie break (19-25, 25-19, 26-24, 16-25, 15-11).