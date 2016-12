Volley donne, World Grand Prix: l'Italia si rialza, Cina battuta

Dopo un buon avvio la squadra di Bonitta cala vistosamente nel secondo set, soprattutto in ricezione, e inizia male anche il terzo, ma grazie all'apporto della panchina riesce a risollevarsi. Nel quarto set un nuovo calo delle azzurre e soprattutto l'infortunio della Centoni - che lascia il campo senza più rientrare - permette alla Cina di tornare in gara e di trascinare le azzurre al tiebreak.



Qui le ragazze di Bonitta, trascinate da Valentina Diouf, non mollano e riescono a fare loro la partita, nonostante le veementi proteste della Cina per alcune decisioni arbitrali. L'Italia chiude il primo fine settimana di gara con 5 punti e lunedì tornerà a Roma per imbarcarsi su un volo con destinazione Hong Kong, mentre Lucia Bosetti - salutata dalle compagne di squadra a fine gara - sarà operata al ginocchio infortunato nel corso del match d'esordio contro la Repubblica Dominicana.