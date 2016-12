Tennis, Errani e Vinci si dividono: "Abbiamo speso tanto"

Il "doppio" numero uno al mondo di tennis si è diviso, ha detto basta. Sara Errani e Roberta Vinci , vincitrici di 5 Majors in coppia, hanno deciso di chiudere la loro avventura congiunta comunicando le loro intenzioni alla Wta . Nessun litigio, solo una voglia di concentrarsi sulle rispettive carriere: "Abbiamo investito molte energie per ottenere i nostri risultati. Per questo sentiamo la necessità di fermarci un po' e tirare il fiato".

LA LETTERA ALLA WTA

"Ciao a tutti, Dopo una splendida avventura durata tanti anni che ci ha portato al raggiungimento di grandi traguardi, vi scriviamo questo comunicato per informarvi della decisione che abbiamo preso di interrompere la nostra collaborazione in doppio. Abbiamo investito moltissime energie, sia mentali che fisiche, per riuscire ad ottenere i risultati che abbiamo conquistato e di cui siamo molto orgogliose, per questo sentiamo la necessità di fermarci e tirare un po' il fiato. Vogliamo entrambe intraprendere una nuova strada all'interno della nostra carriera personale per provare a raggiungere nuovi traguardi e a regalarvi nuove soddisfazioni. Col sorriso sulle labbra e da numero 1 al mondo ci teniamo specialmente a ringraziare tutti i nostri tifosi e i nostri fans per averci sempre sostenuto, è stato un onore per noi rappresentare insieme il nostro paese... Sara & Robi"