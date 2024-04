Tennis, Atp Marrakech: Berrettini torna a sorridere, vince il titolo battendo Carballes Baena in finale 

TENNIS

L’azzurro fa suo il torneo 250 piegando lo spagnolo 2-0 con il punteggio di 7-5, 6-2 in un’ora e quarantasei minuti

© ansa Torna al successo in un torneo Atp 250 Matteo Berrettini, che nella cornice di Marrakech trionfa in finale superando Roberto Carballes Baena dopo un’ora e quarantasei minuti di gioco, con il punteggio di 2-0 (7-5, 6-2). Avvio non semplice per l’azzurro, che però riesce a fare la differenza tra la fine del primo set e l’inizio del secondo (con due break consecutivi). Ottavo titolo Atp per il tennista romano, il sesto della categoria 250. "Questo è solo l'inizio" ha commentato il campione romano a fine match-

BERRETTINI: "QUESTO È SOLO L'INIZIO"

"Questo è solo l'inizio" ha commmentato Matteo Berrettini dopo la doccia di coriandoli per celebrare il titolo conquistato a Marrakech. "Grazie al mio team, gli ultimi due non sono stati anni facili. Il mio corpo non mi permetteva di giocare, grazie a chi era qui e a chi era a casa, che ha reso possibile il mio rientro - ha aggiunto-. Ringrazio anche la mia famiglia, poi oggi è il compleanno di mio zio: tanti auguri". Poi il ringraziamento ai tifosi. "Mi avete dato grande energia. So che tutti gli italiani mi hanno fatto un tifo pazzesco, qui e da casa. Mi siete stati davvero vicini". Berrettini risalirà in Top 100 guadagnando oltre 50 posizioni rispetto alla scorsa settimana: sarà numero 84.

