Tennis, Federer battuto da un bambino al Madison Square Garden

Nel corso del match d'esibizione del World Tennis Day (BNP Paribas Showdown) al Madison Square Garden (New York) contro Grigor Dimitrov, Roger Federer ha subito un'umiliazione inaspettata. Da un campione come il bulgaro ci può stare subire un'umiliazione, soprattutto perché re Roger ad agosto farà 34 anni, mentre Grigor ha dieci anni di meno e ha una carriera lunga e ricca di successi davanti a sé. Ma non è stato Dimitrov a umiliare il fuoriclasse svizzero, bensì un bambino.



Come è successo? Il giovane talento bulgaro e Federer si sono concessi un divertente fuori programma. Dimitrov ha chiamato un bambino che stava assistendo alla partita in parterre a palleggiare col suo avversario. Il ragazzino è subito scattato in piedi ed è sceso in campo per iniziare a giocare col suo idolo che, comprensibilmente, ha preso lo scambio con molta leggerezza. Nel momento in cui lo svizzero si è avvicinato alla rete, il bambino si è inventato un lob millimetrico che è andato quasi a colpire la riga. Il pubblico ha alzato un boato per lo stupore, mentre Dimitrov ha mandato le braccia al cielo e ha dato un cinque al piccolo fenomeno.



E Federer? Si è morso la maglietta, come quando nelle più grandi sfide ha perso un punto importante. Per la cronaca, il match è stato vinto da Dimitrov col punteggio di 6-2, 1-6, 7-5. Ma il vero spettacolo l'ha dato un campioncino sotto il metro e sessanta.