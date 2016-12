Tennis, Coppa Davis: delusione Bolelli, ma Seppi fa 1-1

Delusione comprensibile per Bolelli che, preferito a Fabio Fognini dal capitano Corrado Barazzutti, gioca un buon primo set, ma poi si scioglie: finisce 7-6(6), 6-1, 6-2 in 2 ore e 22 minuti. Il bolognese perde al tie-break il primo parziale dopo essersi mangiato due palle set sul 4-6, poi nel secondo fallisce ben sei palle break nel terzo game per tenersi aggrappato a Kukushkin: di lì in poi è un'altra gara, con l'azzurro paralizzato psicologicamente e incapace di mettere pressione all'avversario, trascinato dall’entusiasmo del pubblico di casa. Che possa tornare in campo Fognini in singolare se domenica pomeriggio il risultato fosse sul 2-2? Intanto però era necessario reagire. Seppi entra in campo concentrato e impone con autorità sin dall'inizio il suo tennis, annichilendo subito l'idolo di casa Golubev: 6-3, 6-3, 6-7(5), 6-2 il punteggio finale in favore dell'altoatesino che confeziona una prestazione solida e con poche sbavature. Due break nel primo set (in apertura e in chiusura), uno nel secondo (anche qui subito), poi la reazione del kazako che nel terzo rientra in partita vincendo al tiebreak in maniera rocambolesca. Andreas non si scompone e nell'ultimo parziale, dopo aver annullato una palla break a Golubev, gli strappa il servizio e balza sul 4-2, chiudendo poi dopo due ore e 35 minuti.