Australian Open, doppio: Fognini-Bolelli in semifinale

Sorride l'Italia del doppio agli Australian Open , non con le 'Cichis' Sara Errani e Roberta Vinci ma con i ragazzi, Fabio Fognini e Simone Bolelli . La coppia azzurra ha centrato la semifinale nello Slam sul cemento di Melbourne a due anni di distanza dall'ultima volta dopo aver superato in due set 7-6, 7-6 in un'ora e 34 minuti il tandem composto dall’uruguaiano Pablo Cuevas e dallo spagnolo David Marrero. Dovranno ora battere l'olandese Jean-Julien Rojer e il rumeno Horia Tecau per volare in finale.

"Ora l’obiettivo è vincere il torneo. E’ la nostra terza occasione, sappiamo come gestire la tensione e stavolta vogliamo centrare l’obiettivo. Giocare una finale di Slam, seppur di doppio, sarebbe un grandissimo risultato", hanno detto in coro Bolelli e Fognini dopo il match molto equilibrato vinto grazie alla conquista dei due set, entrambi al tie break. Per la coppia azzurra, che ha messo in bacheca due titoli di doppio a Umago nel 2011 e a Buenos Aires nel 2013, si tratta della terza semifinale in uno Slam: nel 2011 persero agli Us Open da Melzer e Petzschner mentre nel 2013 vennero superati, proprio a Melbourne, dai gemelli americani Bob e Mike Bryan.