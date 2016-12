Australian Open, clamoroso: Seppi elimina Federer

Straordinario Andreas Seppi agli Australian Open. L'altoatesino in giornata di grazia ha clamorosamente eliminato Roger Federer al terzo turno del primo grande slam della stagione. Semplicemente fantastica la partita dell'italiano che ha battuto per la prima volta in carriera lo svizzero dopo 10 ko. Seppi ha vinto in quattro set (6-4, 7-6, 4-6, 7-6): straordinario il passante della vittoria. Ora per l'azzurro, emozionato, ci sono gli ottavi.