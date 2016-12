Tennis, Federer trionfa a Brisbane: millesima partita vinta

Il primo timbro lo aveva messo a 19 anni, battendo Roux nel torneo di Tolosa. Era il 30 settembre del 1998. 5947 giorni più tardi Roger Federer si ritrova a quota 1000, nel senso delle vittorie nel circuito ATP, cifra fuori media che in passato erano riusciti a superare solo Jimmy Connors e Ivan Lendl. Federer ha tagliato il traguardo vincendo il torneo di Brisbane, numero che non gli era mai riuscito in carriera, tant’è che l’anno scorso aveva perso in finale contro Hewitt. Così king Roger si presenta in forma smagliante per gli Australian Open che scattano il 19 gennaio a Melbourne.