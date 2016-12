Tennis, Wta Auckland: è trionfo per Errani-Vinci in doppio

Il 2015 inizia con un successo per Sara Errani e Roberta Vinci che, da regine del ranking di doppio e numero 1 del seeding, vincono l'"ASB Classic", torneo Wta dotato di un montepremi di 250mila dollari sul cemento di Auckland, in Nuova Zelanda. Sono serviti meno di 55 minuti alle azzurre per avere la meglio per 6-2, 6-1 sulla coppia formata dalla giapponese Shuko Ayoama e dalla ceca Renata Voracova.