Coppa Davis: Francia ko nel doppio, è 2-1 Svizzera

Alla Francia non basta il tifo indiavolato del pubblico di Lille: in tribuna c’è anche il presidente della Repubblica, François Hollande. Ma per fermare la coppia Federer-Wawrinka ci vuole ben altro: i due, che insieme in Coppa Davis non vincevano da tre anni, hanno sfoderato una prova di grande personalità piegando la resistenza di Benneteau-Gasquet in due ore e 12 minuti. La Svizzera è ora davvero a un passo dalla sua prima Insalatiera d’argento: saranno decisivi i due singolari in programma domani. I primi a scendere in campo, alle 13, saranno Tsonga e Federer: se Re Roger dovesse avere la meglio sui suoi problemi alla schiena e riscattarsi dopo l’esordio flop contro Monfils, il sogno della Svizzera diventerebbe realtà senza bisogno di attendere la sfida successiva tra Monfils e Wawrinka.