Tennis, Atp Shanghai: brutto ko di Fognini con Wang

Momento no per Fabio Fognini . All'esordio nel torneo Atp Masters 1000 di Shanghai , il tennista ligure viene sconfitto in due set da Chuhan Wang : 7-6(5), 6-4 il risultato in favore del cinese, numero 553 del mondo e passato al tabellone principale solo grazie ad una wild card. Davvero pessima la prestazione dell'azzurro, numero 18 del ranking e 15 del seeding: Fognini non riesce mai ad entrare nel match e alla fine si arrende senza nemmeno lottare.

Primo set estremamente equilibrato, Fognini non è in forma e non riesce a far valere la sua superiorità tecnica per piazzare il break: la sfida si trascina così al tie break dove il cinese entra in fiducia e non lascia scampo all'italiano. Nel secondo set, invece, Fabio appare scarico soprattutto a livello mentale, cede il servizio sull'1-1 a zero e poi non si riprende più. Grande gioia per Wang, che nel prossimo turno se la vedrà con il tunisino Malek Jaziri, vincitore in due set contro l'americano Donald Young.