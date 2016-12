Tennis, Wta Pechino: Makarova ko, la Vinci vola ai quarti

Roberta Vinci non si ferma: dopo il prestigioso successo contro Agnieszka Radwanska al secondo turno, arriva una vittoria anche con Ekaterina Makarova : al terzo turno del torneo Wta di Pechino, il China Open, la tarantina ha battuto la russa in tre set, con il punteggio di 6-1, 0-6, 7-5. Due ore e sei minuti di match per approdare ai quarti di finale: la prossima avversaria dell'azzurra sarà la ceca Petra Kvitova, numero tre al mondo.

Sul cemento di Pechino la Vinci offre un'altra buona prova, chiudendo da vincente una gara piuttosto altalenante: la Makarova, numero 12 del seeding e 14 del ranking Wta, in questa stagione aveva già battuto due volte l'italiana, conducendo pre gara nei precedenti assoluti per 2-1. Ai quarti, dove per il momento sono approdate anche Simona Halep e Maria Sharapova, la Vinci se la vedrà con la Kvitova (che al terzo turno non è scesa in campo per il ritiro di Venus Williams): i precedenti con la ceca sono in parità, sul 2-2.