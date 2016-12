Pechino: sorriso Vinci, fuori Seppi e Pennetta

Vittoria di prestigio per la tarantina, che negli otto precedenti era riuscita ad avere la meglio sulla Radwanska (numero 6 Wta) solo in un'occasione, negli ottavi dello Us Open 2012. Roberta è stata brava a recuperare un break di svantaggio in entrambi i set e ad imporsi con un doppio 6-4. Ora attende negli ottavi la russa Ekaterina Makarova, numero 12 del seeding e 14 del ranking. Niente da fare invece per Flavia Pennetta: la brindisina, 14esima testa di serie, ha lasciato strada alla Suarez Navarro, che si è imposta 6-1, 3-6, 6-2. Flavia aveva vinto tre dei quattro precedenti, ma a Pechino ha ceduto in poco più di un'ora e mezza contro l'attuale numero 18 del mondo.