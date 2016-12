Li Na dice basta: "Ho deciso di ritirarmi"

La notizia era nell'aria e adesso è ufficiale: Li Na lascia il tennis. La 32enne cinese, ex numero 2 al mondo e attuale numero 6 nel ranking Wta, ha deciso di smettere a causa dei continui problemi al ginocchio che l'hanno pesantemente condizionata negli ultimi mesi della sua carriera: "Non sono più in grado di giocare ai livelli di prima - spiega Li Na - e ho preso la decisione necessaria: lasciare le competizioni”.